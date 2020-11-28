Герцогиня Кембриджская поделилась роликом, где предстала перед камерой в новом образе. Она позировала в безупречном белом наряде и очаровала поклонников изысканным внешним видом.

Кенсингтонский дворец на официальной странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Инстаграме опубликовал новый ролик. Кэтрин в очередной раз рассказала об исследовании №5BigInsights. В частности, речь шла о поддержке граждан Великобритании во время пандемии коронавируса.

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Новый образ Кейт Миддлтон

Для записи очередного видео Кейт Миддлтон выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерой в пиджаке и кофте или платье. Трудно определить, что это было, поскольку Кэтрин изображена в ролике не в полный рост.

Роскошные густые волосы супруга принца Уильяма уложила в фирменные локоны. Именно с такой прической она чаще всего появляется на публике и всегда выглядит безупречно. На лице герцогиня Кембриджская сделала повседневный макияж. Веки она накрасила коричневыми тенями и для того, чтобы сделать взгляд выразительнее, добавила черные стрелки. Губы Кейт Миддлтон накрасила нежно-розовой помадой, которая подчеркнула их натуральный цвет.