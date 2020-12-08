Иорданская королева Рания вместе с мужем провела рабочее мероприятие. Ее Величество продемонстрировала элегантный образ и очаровала красотой.

Король Абдалла II и королева Рания встретились с выдающимися людьми с ограниченными возможностями. На личной странице в инстаграме она обнародовала фото с рабочей встречи.

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Образ королевы Рании

50-летняя королева приехала на мероприятие в рубашке белого цвета с бежевой окантовкой. Поскольку на фотографии она изображены сидя, то не видно с чем объединила такой верх. Роскошные волосы Рания уложила ровно и забрала в сторону. На лице Ее Величество сделала красивый макияж в естественных тонах с акцентом на глазах.

Отметим, что иорданская королева редко делает публичные выходы, однако каждый раз поражает безупречным внешним видом. На этот раз она также не делала исключения и покорила красотой.

Присоединилась к Его Величеству в разговоре с помощью телеконференции с группой иорданцев с ограниченными возможностями. Ваши достижения вызывают у нас огромную гордость!

– написала в публикации Рания.



Королева Рания в элегантной рубашке​ / Instagram / @queenrania