В белой рубашке: королева Рания продемонстрировала классический образ – фото
Иорданская королева Рания вместе с мужем провела рабочее мероприятие. Ее Величество продемонстрировала элегантный образ и очаровала красотой.
Король Абдалла II и королева Рания встретились с выдающимися людьми с ограниченными возможностями. На личной странице в инстаграме она обнародовала фото с рабочей встречи.
Смотрите также В элегантном костюме и пальто: королева Летиция продемонстрировала монохромный образ – фото
Образ королевы Рании
50-летняя королева приехала на мероприятие в рубашке белого цвета с бежевой окантовкой. Поскольку на фотографии она изображены сидя, то не видно с чем объединила такой верх. Роскошные волосы Рания уложила ровно и забрала в сторону. На лице Ее Величество сделала красивый макияж в естественных тонах с акцентом на глазах.
Отметим, что иорданская королева редко делает публичные выходы, однако каждый раз поражает безупречным внешним видом. На этот раз она также не делала исключения и покорила красотой.
Присоединилась к Его Величеству в разговоре с помощью телеконференции с группой иорданцев с ограниченными возможностями. Ваши достижения вызывают у нас огромную гордость!
– написала в публикации Рания.
Королева Рания в элегантной рубашке / Instagram / @queenrania
Поделиться новостью