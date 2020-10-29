О королеве Елизавете I, которая стала настоящей национальной героиней, снимают исторический сериал. Сейчас в сети открыли первые детали ленты Becoming Elizabeth и объявили имя актрисы, которая получила главную роль.

По данным Deadline, Ее Величество сыграет знаменитая блондинка Алисия фон Риттберг. 26-летняя актриса перевоплотится в молодую Елизавету I и покажет, как она взошла на трон в дальних 1550-х годах.

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Мне так повезло. Не могу передать, насколько я взволнована, – прокомментировала Алисия фон Риттберг.

Путь к престолу для королевы был нелегким. Елизавета родилась в браке Генриха VIII и его второй жены Энн Болейн. Женщину казнили, когда ее дочке было всего 2 года, а брак пары аннулировали. Поэтому Елизавета была незаконной наследницей, которая должна была преодолеть интриги, измены и смертельные опасности, чтобы доказать: она – настоящая королева. Когда Ее Величество отвоевала свое право возглавить государство, на протяжении 45 лет настойчиво работала, чтобы Англия превратилась в одно из самых мощных государств мира.

Согласно первому анонсу, зрителей ждет потрясающая драма, которая будет раскрывать немало тайн прошлого. Когда начнутся съемки исторического сериала, пока неизвестно.

Известные актрисы, которые играли Елизавету I

Тема жизни королевской семьи всегда интересовала киноманов, а потому часто в Голливуде инициируют новые исторические проекты. Не обошли вниманием кинопроизводители легенды о королеве Елизавете I, следовательно именно эту британку изобразили в десятках успешных лент.

В частности, Ее Величество можно увидеть в минисериале "Елизавета", где главную роль получила знаменитая Хелен Миррен. Лента вышла на экран в 2005 году и получила бешеную популярность. Даже королева Елизавета II охотно просматривает серии этого проекта.



Хелен Миррен в образе Елизаветы / Фото Amazon UK

Кроме этого, в королеву перевоплощалась и оскароносная актриса Кейт Бланшетт. Она появилась в фильме "Елизавета: Золотой век".



Кейт Бланшетт в фильме "Елизавета: Золотой век" / Фото Time Out

Сыграла королеву и известная блондинка Марго Робби. В 2018 году она перевоплотилась в Елизавету І для фильма "Две королевы".



Марго Робби в фильме "Две королевы" / Фото Shazoo