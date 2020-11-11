Родной брат легендарной принцессы Дианы Чарльз Спенсер – обвинил британский телеканал BBC в обманных действиях в отношении его сестры в 1995 году. Речь идет об интервью женщины журналисту Мартину Баширу, которое он взял якобы обманным путем.

Чарльз Спенсер, который несколько дней назад показал в сети ранее неопубликованное фото с сестрой, принцессой Дианой, в детстве, отметился громким заявлением. Мужчина убежден, что в отношении интервью Башира с его сестрой в 1995 году нужно провести расследование, так как журналист якобы вынудил принцессу Диану к скандальным признаниям о проблемах в ее семье.

К слову Звезды "Короны" воссоздали легендарное фото принца Чарльза и принцессы Дианы

По словам Спенсера, журналист Мартин Башир использовал поддельные банковские выписки, которые якобы служили подтверждением того, что помощникам Леди Ди платили за слив информации о принцессе. Журналист настаивал на том, что ее могут прослушивать также Службы безопасности, поэтому ей будет лучше все рассказать самой. В частности, Чарльз Спенсер уверен, что компания BBC знала об обманных методах Башира и прикрывала это.

После интервью 25-летней давности Мартин Башир получил бешеную популярность, впрочем, пока от комментариев он воздерживается. Сейчас мужчина проходит реабилитацию после операции на сердце из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Сама же корпорация BBC во главе с генеральным директором Тимом Дэви не открещивается от слов брата принцессы Дианы и соглашается провести повторное расследование в отношении дела.

Отрывок интервью принцессы Дианы Мартину Баширу: видео

Добавим, что 15 ноября стартует 4 сезон британского сериала "Корона" производства Netflix, в котором покажут немало событий, связанных с жизнью принцессы Дианы в составе королевской британской семьи.