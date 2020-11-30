Погрузиться в романтизм прошлого века без машины времени – легко! О подборке интересных фильмов в ретро стиле-читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала сделала интересную подборку ретро-фильмов для атмосферного отдыха после рабочего дня.

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Фильмы в ретро-стиле

"Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds, 2009)

Фильм Квентина Тарантино об американских солдатах еврейского происхождения, которым было приказано отомстить нацистам самым жестоким образом с целью мести, деморализации и запугивания всей немецкой армии.

Смотрите видео: трейлер к фильму Тарантино

"Дорога перемен" (Revolutionary Road, 2008)

В фильме раскрывается история жизни молодой семейной пары в середине 50-х годов. Они мечтают переехать жить в Париж, но судьба приготовила им ряд проблем и сюрпризов.

Смотрите видео: трейлер к фильму " Дорога перемен"

"Запретная любовь" (The Edge of Love, 2008)

Ничего особенного в этой истории нет, но банальность – не отталкивает. Фильм рассказывает о жизни 4 человек, среди которых были и друзья детства.

Возможно, их жизнь по отдельности была бы счастливее.

Смотрите видео: трейлер к ретро-фильму

"Степфордские жены" (The Stepford Wives, 2004)

Городская суета утомила руководительницу телекомпании Джоанну Эберха, и она с мужем Уолтером переезжает в провинциальный городок Степфорд. Идиллия, царившая в этом месте, и доброжелательность здешних домохозяек настораживает Джоанну, решившую узнать секрет загадочного города.

Смотрите видео: трейлер к фильму The Stepford Wives

"Воды слонам!" (Water for Elephants, 2011)

Фильм снят по одноименному бестселлеру Сары Груэн. История любви молодого ветеринара и дрессировщицы в цирке не оставит никого равнодушным.

Смотрите видео: трейлер к фильму с Робертом Паттинсоном

"Мы. Верим в любовь" (WE, 2011)

Мелодрама снята Мадонной и имеет двойную сюжетную линию. В одной рассказывается об истории любви короля Британии Эдуарда VIII и обычной американки Уоллис Симпсон. А другая – связана с Уолли Уинтроп, современной женщиной, увлеченной историей любви британского короля.

Смотрите видео: трейлер к фильму We