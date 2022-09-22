Лучшие водители по знаку Зодиака: с кем безопасно садиться в автомобиль

Астролог назвал три знака Зодиака, которые умеют хорошо ездить и всегда очень внимательны на дорогах. Лучшими водителями считаются Скорпионы, Водолеи и Овны.

Представители этих знаков почти никогда не получают штрафов на дорогах за нарушение правил, пишет 24 канал.

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Скорпионы

Управлять автомобилем для Скорпионов настоящее удовольствие. Они очень аккуратны и правильны. Скорпионы следят, чтобы все в авто были пристегнуты. Крайне редко они разговаривают по телефону и отвлекаются на разговоры с пассажирами.

Водолеи

Водолеи получают удовольствие от того, что управляют автомобилем. Они никуда не спешат и всегда соблюдают правила дорожного движения. Эти знаки Зодиака склонны часто менять машины, впрочем, они продают другим почти в идеальном состоянии.

Овны

Овны на дороге очень внимательны. Они замечают все знаки и соблюдают правила даже ночью, когда пешеходов нет, и машин гораздо меньше. Овны никогда не попадают в ДТП и не превышают скорость.