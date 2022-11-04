Волевые и уверенные в себе: астролог назвал сильнейших женщин по знаку Зодиака

Все мы привыкли к сильному мужскому плечу, впрочем, есть некоторые женщины, которые могут дать фору любому мужчине. Астролог рассказал, что чрезвычайно волевыми и сильными являются Львы, Весы и Козероги.

Если дело доходит до чего-то серьезного, эти женщины берут все свои силы в кулак и твердо решают любые стоящие перед ними вопросы, пишет 24 канал.

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Львы

Женщины-Львы не боятся в жизни трудностей и идут на все, чтобы достичь желаемого результата. Они успешны в карьере и прекрасно устраивают свою личную жизнь. Львы все держат в своем кулаке, так что у них порядок дома, на работе и во всех других жизненных направлениях.

Весы

Сила женщин-Весов не в том, что они могут заняться дома мужской работой, а в том, что умеют удачно использовать собственные ресурсы – ум, красоту, интуицию, энергию и женственность. Несмотря на свою нежность, женщины-Весы носят очень сильный характер.

Козероги

Козероги покоряют всех вокруг своей безумной энергетикой. Они очень сильны психологически, поэтому никакие жизненные проблемы не могут их сломать. Они дают себе отчетность в эмоциях, поэтому, несмотря на боль и слезы, встают и начинают работать во всю силу, чтобы достичь положительных результатов и добиться своих целей.