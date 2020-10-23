Популярная американская певица Ариана Гранде выпустила клип на новую песню Positions. В ролике артистка предстала в образе президента Соединенных Штатов.

Уже совсем скоро, 3 ноября, пройдут выборы в Соединенных Штатах Америки. Эта тема сейчас постоянно обсуждается в сети. Звезды активно призывают своих поклонников в социальных сетях пойти проголосовать. Некоторые знаменитости даже посвящают этой теме свои композиции. Среди них и американская певица Ариана Гранде, которая недавно презентовала новый клип на песню Positions. Ролик она опубликовала на своем канале в ютубе.

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В своем ролике Ариана предстала в образе президента Соединенных Штатов. А режиссером ролика стал Дэйв Меерсон. Певица позировала за столом президента в Белом доме, вела за собой людей и читала документы.

Positions – это первый сингл будущего одноименного альбома Арианы. Пластинку певица планирует выпустить в следующую пятницу, 30 октября. Этот альбом станет восьмым в карьере певицы.

Клип на новую песню Гранде набрал за несколько часов более семи миллионов просмотров. А поклонники засыпали певицу положительными комментариями: "Вокал. Сила. Эстетика. Стиль", "Positions – это не просто музыка, это причина дышать и жить", "Ариана – наша королева", "Это настоящее искусство, воспринимаю это видео как объятия от любимого человека".

Смотреть видео Ариана Гранде – Positions онлайн: