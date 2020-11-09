Уже 15 ноября 2020 года киноманы смогут посмотреть 4 сезон сериала "Корона". А пока публика в ожидании новых эпизодов, брат принцессы Дианы взбудоражил сеть ее архивным фото.

Новое фото принцессы Дианы

В твиттере Чарльз Спенсер решил поделиться эксклюзивным снимком со своей знаменитой сестрой. Фото впервые появилось в сети, поэтому и вызвало немалый ажиотаж.

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По данным The Daily Mail, снимок с Дианой и Чарльзом Спенсерами сделан в 1967 году, когда будущей принцессе было всего 6. На кадре Леди Ди позировала в милом розовом платье и белых туфельках, а ее брат стоял рядом в летних шортах и полосатом поло, которые были популярны в то время. Чарльз Спенсер решил не комментировать, что именно вдохновило его на воспоминания и особую публикацию.



Принцесса Диана с братом / Фото Twitter / @cspencer1508

В то же время журналисты таблоида припомнили интервью Чарльза Спенсера, которое он дал журналу People в 2017 году. Тогда мужчина рассказал, что принцессу Диану никогда не звали Ди. Это сокращение придумала пресса, которая охотно отслеживала малейшие детали частной жизни его сестры.

"Никто из нашей семьи никогда не называл ее "Ди". Вообще, о нашем детстве ходит множество мифов, совершенно нелепых. И это один из них. Думаю, она также никогда не была и застенчивой, она просто относилась ко всем людям осторожно и в начале всегда была сдержанна. Так что я бы не назвал это скромностью... Скорее, проницательностью и дальновидностью", – рассказывал Чарльз Спенсер.

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Кроме этого, брат принцессы Дианы отметил, что наоборот его сестра была очень храброй и бесстрашной. Это проявлялось в ее поведении с детства. Для примера Чарльз Спенсер вспомнил историю о рыбалке, во время которой отличилась принцесса Диана.

"Однажды мы с нашей мамой были в Шотландии и отправились на ловлю лобстеров. И вот мы вытаскиваем ящик, а там – огромный морской угорь. Он был черный, с длинными зубами, хлопал хвостом по лодке. Диана взяла нож и быстро с ним справилась. Вручную. Эта штука была настоящим зверем из глубины, но Диана быстро и бесстрашно с ним расправилась", – добавил он.

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В СМИ подозревают, что архивное фото принцессы Дианы не случайно появилось в сети перед премьерой 4 сезона "Короны". Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix 15 ноября и уже стала одной из самых ожидаемых премьер года.

Сюжет охватит жизнь королевской семьи с 1979 до 1990 года. На этот период приходится брак принцессы Дианы и принца Чарльза и ее разочарование в этих отношениях. Сама Леди Ди заявляла впоследствии, что изначально в этом союзе их было трое. Любовный треугольник причинял эмоциональную боль британской красавице, что ярко покажут в "Короне". Будет добавлять волнение и болезнь принцессы Дианы – булимия. Пищевое расстройство будут демонстрировать в сериале с предупреждением: "В следующем эпизоде есть сцены расстройства пищевого поведения, которые могут вызвать у некоторых зрителей тревогу".

Роль принцессы Дианы в 4 сезоне сериала "Корона" исполнила актриса Эмма Коррин. Блондинка уже ошеломила сеть невероятным сходством с представительницей монархии, что можно увидеть и в трейлере.

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