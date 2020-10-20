Киноплакат – это упаковка фильма, благодаря которому о кинофильме узнавали зрители. Плакаты должны заинтересовать и заинтриговать, поэтому художники всегда пытались искать новый язык описания кино в графике. О афишах кинофильмов, которые стали неотъемлемым элементом истории кино – читайте в материале.

Киноафиша имеет целью не только передать жанр и тематику, но и показать психологию взаимоотношений главных героев и атмосферу фильма. Подборку культовых афиш с прошлого века в высоком разрешении опубликовал сайт Cameralabs.

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Культовые киноафиши

Основное назначение киноплаката – популяризировать фильм и стать общепонятным.

Сначала авторы киноафиш перерисовывали отдельные кадры из фильма, но с развитием киноискусства началось и развитие плакатов.

Винтажные кинопостеры хранятся в архивах культурных центров. Их оцифровывают и делают доступными для всех желающих. Некоторые афиши с аукционов становятся достоянием частной коллекции кинолюбов.

В подборке представлении раритетные киноплакаты, с разной атмосферой: авангардные картины с 20-х годов, научная фантастика с 50-х, психоделия с 60-х и другие.

Афиши кино

Кинофильм от режиссера Сергея Эйзенштейна – "Броненосец "Потемкин". Афиша нарисована в 1925 году.



Киноафиша к фильму "Броненосец "Потемкин" / Фото cameralabs.org

Режиссер Эдгар Георг Ульмер снял киноленту "Черный кот". Так выглядел плакат в 1934 году.



Киноафиша к фильму "Черный кот" / Фото cameralabs.org

"Феномен" – фильм 1984 года, режиссера Дарио Ардженто.

Киноафиша датирована 1984 годом / Фото cameralabs.org

Фильм в жанре экшн – "Скалолаз" от режиссера Ренни Харлина. Фильм и плакат датированы 1993 годом.



Афиша к фильму, 1993 год / Фото cameralabs.org

Фильм ужасов "Омен", 1976 года. Режиссер Ричард Доннер.



Киноплакат к фильму ужасов, 1976 год / Фото cameralabs.org

Фэнтези 60-х годов от режиссера Дона Чеффи – "Миллион лет до нашей эры". Таким образом художники пытались передать, что фильм охватывает очень далекие времена.

Афиша к фильму "Миллион лет до нашей эры" / Фото cameralabs.org

Кинофильм "Малыш" 1921 года от культового режиссера Чарли Чаплина. Главный "малыш" на афише – точная копия Чаплина.



Афиша к немому кино с Чарли Чаплином "Малыш" / Фото cameralabs.org

Научная фантастика 60-х годов от режиссера Джорджа Пала – "Машина времени". Художники разместили на плакате главные признаки различных исторических времен.



Афиша к фильму "Машина времени" / Фото cameralabs.org