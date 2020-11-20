В Голливуде поражены от предстоящей коллаборации: впервые Анджелина Джоли и Том Харди будут работать вместе над лентой. Однако знаменитости останутся за кадром. Что известно о фильме – узнавайте в материале.

Коллаборация Анджелины Джоли и Тома Харди

Актриса Анджелина Джоли все больше стремится развиваться как режиссер и постепенно занимать место не в кадре. По данным The Guardian, на этот раз знаменитая красавица планирует снять байопик про военного фотожурналиста Дона Маккаллина. Мужчина является известной фигурой, ведь именно он создал уникальные кадры из боевых действий в Камбодже и Вьетнаме, а также освещал события в Сирии и Ливане.

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"Для меня большая честь показать в кино жизнь Дона Маккаллина. Меня привлекло уникальное сочетание бесстрашия и человечности, которые есть в нем, его абсолютная приверженность документированию правды о войне, а также его сочувствие и уважение к тем, кто страдает от ее последствий. Мы надеемся снять такой же бескомпромиссный фильм, как фотографии Дона, о необычных людях и событиях, которые он засвидетельствовал, о взлете и падении уникальной эры журналистики", – рассказала Анджелина Джоли.



Анджелина Джоли снимет фильм о Доне Маккаллине / Фото CNN

Поможет актрисе реализовать проект британец Том Харди. Он станет сопродюсером будущего фильма и будет совместно с Анджелиной Джоли создавать драму.

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Что известно о фильме

Сейчас в прессе распространили первые детали будущего фильма Анджелины Джоли. Рабочее название байопика – Unreasonable Behaviour ("Необоснованное поведение"). Сценарий к ленте создаст Грегори Бурк, который использует для этого автобиографию Дона Маккаллина. Вероятно, и сам фотограф, которому сейчас исполнилось 85 лет, будет сотрудничать с кинопроизводителями. Он уже заявил, что в восторге от режиссерских работ Анджелины Джоли.

Посмотрев последний фильм Анджелины о Камбодже (и проведя там столько времени во время войны), я был очень впечатлен тем, как она сделала такой мощный и точный фильм об этом месте. Я чувствую, что моя история в надежных руках профессионала,

– подчеркнул Дон Маккаллин.

Кто же сыграет главные роли в байопике и когда начнутся съемки, пока неизвестно.