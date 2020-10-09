Коронавирусом заразился известный певец, участник группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. 9 октября он получил положительный результат теста, о чем сам и рассказал в фейсбуке.

Андрей Хлывнюк написал в фейсбуке, что заболел COVID-19 и "болезнь напоминает сильную простуду", пишет 24 канал. Читайте также Певица Камалия поборола коронавирус, муж до сих пор болеет 40-летний артист призвал украинцев не волноваться за него, а беречь себя. Коротко об Андрее Хлывнюке и "Бумбоксе" Андрей Хлывнюк родился 1979 года в Черкассах, по образованию – музыкант, переводчик и дизайнер. Также поет (был участником групп "Мандариновый рай", Acoustic Swing Band, "Графит") и пишет тексты песен. Группу "Бумбокс" основали в 2004 году Андрей Хлывнюк и гитарист группы "Тартак" Андрей Самойло. Через год вышел дебютный альбом "Меломания", но ни один из треков не выстрелил. А вот следующий альбом "Family Бизнес" за 2006 год стал золотым. Треки из него популярны и сегодня, а песня "Вахтерам" – хит, который исполняют и в Украине, и за ее пределами. Одно из недавних выступлений Хлывнюка: видео К слову Андрей Хлывнюк поддержать протесты в Беларуси