Премьера новых эпизодов "Анатомии Грей" состоялась 12 ноября. И авторы фильма подготовили для зрителей особый сюрприз: в 17 сезоне сериала к своей роли вернулся Патрик Демпси, который сыграл доктора Дерека Шепарда.

Возвращение доктора Шепарда в "Анатомии Грей"

Как известно, доктор Дерек Шепард – муж главной героини Мередит Грей. Этот персонаж пропал из сюжетной линии в 2015 году, когда в одном из эпизодов показали его смерть. Однако, как анонсировали авторы сериала "Анатомия Грей" в твиттере, этот герой вернется в 17 сезоне.

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На кадрах видно, как влюбленные Дерек и Мередит идут по пляжу в обнимку. Этот кадр умилил сеть, ведь даже те, кто не следил за всеми сериями "Анатомии Грей", знает щемящую историю этой пары.

Сюжет 17 сезона "Анатомии Грей": кратко

В новых сериях зрители увидят, как в США вспыхивает коронавирус. В клинику Мередит Грей попадают первые больные COVID-19. Медик, которую сыграла Эллен Помпео, болезненно будет переживать потерю пациентов, умерших в одиночестве, вдали от своих родных. Но потом Мередит и сама окажется на больничной койке.

Первый эпизод вызвал оживленное обсуждение в сети, ведь зрители предполагали, что Мередит Грей умерла. Однако в анонсе следующей серии можно увидеть, что врач стала одной из тех, кто заболел коронавирусом, и борется за свою жизнь.

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