Грандиозная музыкальная премия American Music Awards 2020 (AMAs) состоялась в ночь с 22 на 23 ноября в Лос-Анджелесе. Зал театра Microsoft, где проводят церемонии Оскар, тепло принял всех исполнителей, правда, без зрителей.

48-церемония награждения премией American Music Awards 2020 была яркой, но без аплодисментов поклонников. В связи с пандемией коронавируса, как и все другие крупные шоу, ее провели при минимальном участии исполнителей и команды работников. Телетрансляция церемонии проходила на канале ABC.

Победителей музыкальной премии определяли путем голосования. Поэтому больше всего побед одержали такие звезды, как Dan + Shay, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и The Weeknd. В частности, необычный рекорд побила и Тейлор Свифт – за всю историю премии она получила 32 статуэтки AMAs.

Победители American Music Awards 2020:

Артист года – Тейлор Свифт

Лучший новый исполнитель – Doja Cat

Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours

Лучший артист в соцсетях – BTS

Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, cardigan

Лучший исполнитель – поп / рок – Джастин Бибер

Лучший исполнитель – поп / рок – Тейлор Свифт

Лучший дуэт или группа – поп / рок – BTS

Лучший альбом – поп / рок – Гарри Стайлс, Fine Line

Лучшая песня – поп / рок – Дуа Липа, Do not Start Now

Лучший исполнитель – рэп / хип-хоп – Juice WRLD

Лучший исполнитель – рэп / хип-хоп – Ники Минаж

Лучший альбом – рэп / хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Лучшая песня – рэп / хип-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

Лучший исполнитель – соул / R & B – The Weeknd

Лучший исполнитель – соул / R & B – Doja Cat

Лучший альбом – соул / R & B – The Weeknd, After Hours

Лучшая песня – Soul / R & B – The Weeknd, Heartless

Лучший исполнитель – Alternative Rock – Twenty One Pilots

Лучший артист – современная музыка для взрослых – Jonas Brothers

Лучший исполнитель – Electronic Dance Music (EDM) – Леди Гага

Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album