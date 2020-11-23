American Music Awards 2020: победители музыкальной премии
Грандиозная музыкальная премия American Music Awards 2020 (AMAs) состоялась в ночь с 22 на 23 ноября в Лос-Анджелесе. Зал театра Microsoft, где проводят церемонии Оскар, тепло принял всех исполнителей, правда, без зрителей.
48-церемония награждения премией American Music Awards 2020 была яркой, но без аплодисментов поклонников. В связи с пандемией коронавируса, как и все другие крупные шоу, ее провели при минимальном участии исполнителей и команды работников. Телетрансляция церемонии проходила на канале ABC.
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Победителей музыкальной премии определяли путем голосования. Поэтому больше всего побед одержали такие звезды, как Dan + Shay, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и The Weeknd. В частности, необычный рекорд побила и Тейлор Свифт – за всю историю премии она получила 32 статуэтки AMAs.
Победители American Music Awards 2020:
Артист года – Тейлор Свифт
Лучший новый исполнитель – Doja Cat
Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours
Лучший артист в соцсетях – BTS
Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, cardigan
Лучший исполнитель – поп / рок – Джастин Бибер
Лучший исполнитель – поп / рок – Тейлор Свифт
Лучший дуэт или группа – поп / рок – BTS
Лучший альбом – поп / рок – Гарри Стайлс, Fine Line
Лучшая песня – поп / рок – Дуа Липа, Do not Start Now
Лучший исполнитель – рэп / хип-хоп – Juice WRLD
Лучший исполнитель – рэп / хип-хоп – Ники Минаж
Лучший альбом – рэп / хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
Лучшая песня – рэп / хип-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP
Лучший исполнитель – соул / R & B – The Weeknd
Лучший исполнитель – соул / R & B – Doja Cat
Лучший альбом – соул / R & B – The Weeknd, After Hours
Лучшая песня – Soul / R & B – The Weeknd, Heartless
Лучший исполнитель – Alternative Rock – Twenty One Pilots
Лучший артист – современная музыка для взрослых – Jonas Brothers
Лучший исполнитель – Electronic Dance Music (EDM) – Леди Гага
Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album
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