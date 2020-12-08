Певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) накануне новогодних праздников решила показать какими были ее утра в саду. На архивном фото звезда позировала в смешном костюме рядом со старшими братьями.

Пока украинские звезды один за другим украшают дома к зимним праздникам, певица Alyosha вспоминает, какими были новогодние утренники и празднования в детстве. На личной странице в инстаграм она опубликовала архивный кадр из семейного альбома, которым растрогала сеть.

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Редкое фото Alyosha с братьями

На черно-белом фото маленькая Елена позирует на фоне елки рядом со старшими братьями. На ней светлый комбинезон с короткими шортами. Чтобы наряд соответствовал тематике праздника, его украсили дождиком, а к образу добавили диадему. Братья Alyosha появились в шортах и ​​футболках. Похоже, ребята пришли поддержать будущую звезду на детском празднике.

Певица довольно редко говорит о семье и показывает публике старших братьев. Однако она призналась, что с самого детства была окружена любовью и поддержкой, поэтому собственных детей воспитывает по тем же принципам.

Счастлива, что росла в безусловной любви и заботе родителей, а также под защитой своих старших братьев. Эти ощущения останутся со мной навсегда,

– трогательно написала Alyosha.



Alyosha со старшими братьями / Фото Instagram / @alyoshasinger