Репер Alyona Alyona стала первой украинской исполнительницей, которая попала в список номинантов на премию Европейского союза The Music Moves Europe Talent Awards.

Популярная украинская хип-хоп исполнительница Аlyona Аlyona попала в перечень номинантов премии ЕС The Music Moves Europe Talent Awards. Голосование проходит на официальном сайте.

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Организаторы премии написали, что в ней есть действительно что-то особенное, что выходит за пределы ее яркой внешности, увлекающего флоу, уверенности и качества звука. Исполнительница соревнуется с 15-тью европейскими артистами, имена которых были объявлены 18 сентября.

Для меня большая честь быть избранной одной из 16 лучших молодых европейских артистов и стать частью Music Moves Europe Talent Awards этого года. Это крутая возможность нести свое творчество и современную украинскую музыку на просторы всей Европы,

– прокомментировала Аlyona Аlyona.

В следующем этапе отберут восемь победителей в каждом жанре. Церемония награждения состоится с 13 по 16 января 2021 года в Гронингене, что в Нидерландах. Каждый артист имеет возможность получить 5 тысяч евро – приз зрительских симпатий. Главный победитель получит 10 тысяч евро на развитие своей музыкальной карьеры.

Отметим, Music Moves Europe Talent Awards – это премия Европейского Союза, учрежденная в 2019 году для поддержки современной и популярной музыки. Она отмечает новых исполнителей, которые представляют новое и качественное европейское звучание.