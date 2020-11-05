Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип и композицию Dancer. В ролике принял участие российский телеведущий Александр Гудков.

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала новый клип и песню Dancer в коллаборации с музыкантом и флейтистом Vladimir Cauchemar. Ролик опубликовали на официальной странице в ютуб.

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В новом ярком клипе Alyona Alyona предстала в образе горничной, надев белую блузку и красный сарафан. Ее героиня, по словам самой рэперши, любит бить посуду. Она нравится парню-консьержу, которого сыграл Александр Гудков – российский телеведущий, актер и шоумен. Стоит отметить, что ранее он также сотрудничал с исполнительницей и вместе они выпустили клип и песню около 9 месяцев назад.

Vladimir Cauchemar – музыкант и продюсер, скрывающий свое лицо. Он стал известным благодаря своему видео Aulos 2017 года из своего одноименного альбома, который стал популярным в социальных сетях.

Клип DANCER уже в сети. Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Vladimir Cauchemar и Александром Гудком у нас любовь,

– прокомментировала выход клипа Alyona Alyona.

Поклонники в основном положительно отреагировали на клип рэперши: "Клип – это что-то невероятное, так гармонично и атмосферно выполнено", "Будто мини-фильм", "Alyona Alyona крутая! Мать украинского рэпа", – написали пользователи.

Смотреть Vladimir Cauchemar & аlyona аlyona – DANCER видео онлайн: