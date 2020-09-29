Украинская рэп-исполнительница Alina Pash выпустила видео, где рассказывает, как создавался кавер на песню российского музыканта "Делай как я". Ролик неоднозначно восприняли в сети.

Украинская реперша Alina Pash на своем канале на ютубе выложила новое видео. Оно рассказывает об истории создания кавера на песню российского исполнителя Богдана Титомира "Делай как я".

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В ролике реперша рассказывает на русском языке, что удивило фанатов исполнительницы, о том, что ей всегда нравилось делать каверы, а ее аудитория положительно реагировала на такие треки.

Также она добавила, что с детства любила песню Богдана Титомира "Делай как я", и именно поэтому решила перепеть ее. Отметим, что в описании под видео написан спонсор видео ЗАО "Ферреро Руссия".

Реакция подписчиков на видео

У фанатов Alina Pash разошлись мнения относительно такого поступка исполнительницы. Одни осуждают выложенное видео:

"Ненадолго хватило петь на украинском",

"Спонсор – ЗАО "Ферреро Руссия", понятно все",

"Какое досадное самоубийство",

"Режет ухо "твой язык"!",

"Это же мазохизм! Для чего было это видео заливать на свой же собственный ютуб? Какой неприятный выстрел в ногу".

Но добавим, что на инстаграме реперши гораздо больше положительных комментариев. Они также под роликом, но там их меньше. Впрочем, они, в основном, касаются только трека исполнительницы.

"Когда кавер лучше оригинала",

"Супер!",

"Молодец! Покажи силу нашего рэпа всем",

"Я люблю тебя даже на русском",

"Здесь твой голос особенно звучит".

Смотреть видеоисторию создания кавера Alina Pash онлайн: