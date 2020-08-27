Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что страна должна гордиться всеми, кто признает себя украинцем, несмотря на язык. Именно поэтому в День Независимости в музыкальном выступлении-попурри, автором которого стал эстрадный певец Монатик, были как украинские, так и русские песни.

Концерт "Песенная история современной Украины", который состоялся в Киеве 24 августа на Софийской площади, прокомментировал Александр Ткаченко, сообщает "Общественное".

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Мы должны гордиться всем тем, что родила украинская земля и всеми теми, кто признает себя украинцем. И я считаю, что несмотря на то, что мы разные, мы можем говорить в том числе и на разных языках, это наше достояние, наша сила. Сила в том, что мы разные и слышим и уважаем друг друга,

– отметил глава Минкульта.

Свое мнение относительно выступления звезд в Киеве прокомментировала и режиссер и клипмейкер Катя Царик. По ее словам, подготовка к событию длилась четыре месяца. А вот руководитель режиссерской группы Андрей Саржевский добавил, что репетиции в последние дни перед Днем Независимости продолжались как минимум по 8 часов:

"Только два месяца проходила режиссерско-сценарная работа, касающаяся наполнения этого проекта. А следующие два месяца – это уже исключительно работа с воображением. Работа с документами, работа с бумагами, работа над документацией. В течение последних 4 дней с шести вечера до двух часов ночи проходили репетиционные часы каждого певца отдельно, каждого номера, парада, марша, ходы".

Что известно о выступлении-попурри в День Независимости в Киеве?

Украинский исполнитель Монатик для празднования 29-го Дня Независимости Украины создал уникальное выступление, где соединил различные фрагменты песен, которые звучали в Украине до и после провозглашения Акта о независимости в 1991 году. Песни звучали на украинском, русском, английском и крымскотатарском языках, а их исполнителями на Софийской площади стали Монатик, Тина Кароль, "Время и Стекло", Потап, Наталья Могилевская, Ирина Билык, TAYANNA и многие другие. После выступления артистов украинцы разделились на 2 лагеря: одни были в восторге от грандиозной постановки, другие – не одобрили музыкального сочетание песен, ведь среди песен "Червона рута", "Три хвилини", "Дикі танці", "Тебе це може вбити" и другие песни звучали "Стыцамен", "Имя 505", "Шлёпки", "Вахтерам", "Ветер Надежды".

Добавим, что о нарушении авторских прав в День Независимости сообщили группы "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Тартак" и "Плач Єремії". По словам представителей групп, никто разрешения на использование песен у них не просил и для выступления в попурри не приглашал.

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