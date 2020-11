Уже в это воскресенье, 29 ноября, пройдет детское Евровидение 2020 в онлайн-режиме. Польша, которая должна принимать в этом году детский конкурс, решила его не отменять, а сделать выступление участников дистанционно. Украину будет представлять талантливый вокалист Александр Балабанов с песней "Відкривай".

Премьера обновленного сингла Александра Балабанова впервые прозвучала в эфире радио "Луч" 30 сентября. Известно, что песню "Відкривай" парень написал совместно с саундпродюсером и основателем группы Adam Михаилом Клименко. Текст песни есть на английском и украинском языках. Об этом сообщает 24 канал.

13 октября общественный вещатель презентовал видеоклип на конкурсную песню ""Відкривай" Александра Балабанова. Над созданием видео работал директор департамента маркетинга и рекламы "Суспільного" Сергей Кривошея. Для Александра Балабанова это первый профессиональный клип. Героиней клипа стала Аугустина Тю.

Всего съемочная группа побывала в более чем 15 локациях. Основные съемки состоялись на Подоле, в центре Киева и на Киевском водохранилище.

Смотрите клип к песне Александра Балабанова "Відкривай": видео

Александр Балабанов "Открывай": текст конкурсной песни

When you’re given something

Who’s asking for

Why you should keep on going for

To change this world

Oh, are they right to survive any sorrow?

You have to be full of

You have to be full of love



Відкривай

Сяйво своє сій

Серце відкривай

Давай засвіти усім

Це той самий момент, це та сама мить

Коли твоє серце шепоче тові: давай

Відкривай



Хитає човен

Лякає дно

Та ти аргонавт, який знайшов своє руно

When I was blind

I kept on going

And heard it calling, calling



Відкривай

Сяйво своє сій

Серце відкривай

Давай засвіти усім

Це той самий момент, це та сама мить

Коли твоє серце шепоче тобі: давай



Відкривай

(Оу-оу-оу… сяйво своє сій)

Ти відкривай

(Давай засвіти усім)

Той самий момент, це та сама мить

Коли твоє серце шепоче тобі: давай

Давай, давай



Відкривай

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-oh-oh-oh-oh

Ooh-oh-oh

Це той самий момент, це та сама мить

Коли твоє серце шепоче тобі: давай

Відкривай



Відкривай

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-oh-oh-oh-oh

Ooh-oh-oh

Це той самий момент, це та сама мить

Коли твоє серце шепоче тобі: давай

Open up

Александр Балабанов будет выступать предпоследним – под 11 номером.

Как будет проходить голосование?

В воскресенье, 29 ноября в 18 часов "UA: Перший" вживую будет показывать Детское Евровидение. Шоу будет проходить в телевизионном формате: ведущие будут работать на сцене в Варшаве, все участники будут участвовать в мероприятии, находясь в своих странах. Их песни будут звучать в прямом эфире в записи, которые они делали накануне в Польше.

Онлайн-голосование продлится на официальной странице Детского Евровидения с 27 по 29 ноября. В 2020 году необходимо проголосовать лишь за 3 участников, которые больше всего понравятся. Можно голосовать за представителя своей страны. Украинцы смогут проголосовать за Александра Балабанова.

Что известно о Детском Евровидении 2020

Детское Евровидение 2020 пройдет в Варшаве. Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) будет принимать детский конкурс во второй раз. В 2019 году Детское Евровидение проходило в городе Гливице. Победу тогда одержала конкурсантка из Польши Вики Габор, которая исполнила песню "Superhero".

В детском песенном конкурсе "Евровидение" должны были принять участие 13 конкурсантов. Армения отказалась от участия в конкурсе, потому что не смогла должным образом подготовиться в связи с введением военного положения в регионе в результате продолжающегося конфликта.

В Детском Евровидении принимают участие представители Польши, Беларуси, Франции, Грузии, Испании, Нидерландов, Казахстана, Мальты, Германии, России, Сербии и других стран. Победитель конкурса детского Евровидения 2020 будет объявлен в воскресенье, 29 ноября, после 20 часов.