Голливудская актриса Эмма Коррин перевоплотилась в принцессу Диану в сериале "Корона". И сходство двух блондинок просто ошеломило сеть.

Свадебный образ Леди Ди в сериале "Корона"

В инстаграме Эмма Коррин показала новые кадры со съемок "Короны". Здесь актриса предстала в точной копии свадебного платья принцессы Дианы. Сходство Эммы и Леди Ди является настолько невероятным, что сеть взорвалась комментариями, а все западные СМИ распространили фотографию.

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Интересно, что авторы сериала "Корона" учли каждую деталь этого легендарного образа. Так, стилисты разработали платье, украшенное тысячами жемчужин и рукавами-воланами. Кроме этого, Эмам Коррин надела особую диадему, к которой был прикреплен фатиновый шлейф. Когда же актриса вышла на съемочную площадку, все затаили дыхание, потому что она была в точности такая же, как и принцесса Диана в 1981 году.

Мы снимали сцены со свадебным платьем в Ланкастер-хаусе в Лондоне. Надеть его мне помогала команда из 10 человек, потому что оно было очень большое. Я вышла в нем, и все вокруг затаили дыхание. Это был самый захватывающий наряд из того, что я надевала в этом сериале ... Это было ее платье,

– рассказала Эмма Коррин журналу Vogue.



Эмма Коррин ошеломила сходством с принцессой Дианой / Фото CelebsYou

Кадры из сериала "Корона" и свадьбы принцессы Дианы / Фото Grazia Daily

А уже на другом кадре Эмма Коррин встала рядом со своим партнером по сериалу "Корона" – актером Джошом О'Коннором. Интересно, что и он с точностью скопировал принца Чарльза: на кадре видно, как актер стоит, запихнув руки в карманы пиджака. Именно так любит стоять при разговоре сын Елизаветы II.

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Главные герои сериала "Корона" / Фото Instagram / @emmalouisecorrin

Как авторы сериала "Корона" скопировали стиль принцессы Дианы

Эмма Коррин предстала в сериале "Корона" в 3 и 4 сезонах. Согласно хронологии сериала, именно тогда к королевской семье присоединилась аристократическая красавица Диана.

От начала героиня привлекла большое внимание, ведь даже после смерти Леди Ди не теряет популярности в мире и до сих пор является "народной принцессой" Великобритании. Поэтому и кастинг на эту роль был особенным, а подбор костюмов – чрезвычайно тщательным. Стильные костюмы или платья, шляпки и украшения: стилисты не упускали ни одну деталь, с точностью воспроизводя выходы принцессы Дианы. Поэтому зрителям будет казаться, что они просто подглядывают за королевской жизнью во дворце.

Журналисты LIfeStyle 24 подобрали 5 фото, которые ярко показывают, насколько авторы костюмов были тщательными в обрисовке принцессы Дианы. И, конечно, вид Эммы Коррин в этих ретро-нарядах может вызвать только восторг, ведь она как сестра-близняшка Леди Ди.



Принцесса Диана и Эмма Коррин / Фото Pinterest Невероятная детализация в сериале "Корона" / Фото Yahoo News India



Принцесса Диана в сериале и на архивных фото / Фото WanderWall

Точная копия платья принцессы Дианы / Фото East News

Как принцесса Диана предстает в сериале "Корона" / Фото Pinterest