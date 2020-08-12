Белорусский музыкант, фронтмен группы BRUTTO Сергей Михалок впервые отреагировал на протесты в Беларуси лишь в четвертый день после того, как они начались. В течение нескольких дней фанаты возмущались и ждали хотя бы каких-то слов. Однако музыкант ничего не сказал, а лишь опубликовал видео "Родны край". После этого в Одессе активисты пикетировали клуб, где сегодня должен был выступать артист.

Фото с пикета опубликовал телеграм-канал "Думская – новости Одессы". На снимках видны активисты с плакатами, которые против выступления музыканта. Их возмутила реакция Михалка на кровавые митинги в Беларуси и концерты в то время, когда его народ борется за свободу и демократию.

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"Михалок! В Беларуси убивают людей, а ты тут поешь!", "Свободу сябрам! Долой диктатора" – именно с такими плакатами люди заблокировали вход в ночной клуб "Ибица". Они вышли на пикет, так как "воин света" непонятно отреагировал на то, что происходит у него на родине, только через три дня.

Реакция Сергея Михалока на протесты в Беларуси

После огромного количества острых комментариев и обвинений в том, что "воин света спрятался", Михалок все-таки отреагировал на кровавые протесты в Беларуси. На личной инстаграм-странице он распространил клип коллектива BRUTTO "Родны край". В заметке под видео написал его название, однако никаких других комментариев не добавил.

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Такая реакция музыканта вызвала активные обсуждения среди пользователей сети. Многие из них обвиняют Сергея в равнодушии, мол в песнях он поет о революции, а когда она наступила, то он остается в стороне. Однако есть и те поклонники, которые выступили в его защиту и поблагодарили за композицию.

Напомним, в 2013-2014 годах, во время Революции Достоинства песня Михалока "Воины света" стала настоящим символом патриотизма и непокорства. А уже через год певец даже получил вид на жительство в Украине. Некоторые украинцы отмечают, что Михалок выступал за справедливость на Майдане, когда на его родной земле был мир, а теперь испугался: "Хорошо майданить, когда дома тишина и благодать, а тут майдан пришел в дом. Это совсем другое дело".

Что известно о протестах в Беларуси

После объявления результатов президетских выборов, которые состоялись 9 августа, сотни активистов начали выходить на мирные акции протеста. Причиной митингов стало несогласие белорусов с официальными результатами выборов. Они считают, что подсчет голосов сфальсифицирован. Международное сообщество поддерживает белорусский народ.

Со временем мирные демонстрации превратились в кровавые стычки с силовиками. Омоновцы во время разгонов мирных активистов используют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Пока Лукашенко не способствует дипломатическому урегулированию конфликта и не намерен идти на переговоры с протестующими.

За время митингов известно об одном погибшем, который ушел из жизни после жестокого нападения силовиков. По меньшей мере полторы тысячи мирных людей пострадали, примерно 6 тысяч – задержали. Несмотря на кровавые разгоны белорусский народ не отступает и продолжает выходить на улицы.