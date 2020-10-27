Актеры, сыгравшие в сериале "Корона" принцессу Диану, принца Чарльза и Камилу Паркер Боулз, снялись в стильной фотосессии. Перед выходом 4 сезона они в очередной раз обратили внимание на то, что в ленте покажут этот знаменитый любовный треугольник.

Новые фото актеров "Короны"

Известно, что стильная съемка для журнала Town and Country является частью рекламной кампании сериала "Корона". Перед выходом новых серий на стриминговой платформе Netflix актеры Эмма Коррин, Эмиральд Феннел и Джош О'Коннор охотно позировали в ретро-образах.

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Но привлекло внимание то, что именно эти звезды "короны" украсили глянец. Таким образом они подогрели интерес киноманов к сюжету сериала, где будут раскрыты тайные отношения принца Чарльза и Камилы. Именно эти любовные перипетии когда-то заставили принцессу Диану заявить: "в этом браке нас было трое".

Эту тему подхватили авторы фотосессии, которые и изобразили актеров вместе. Позировали звезды "Короны" в британском саду, который стильно смотрелся в кадре. Кроме этого, Эмма Коррин, Эмиральд Феннел и Джош О'Коннор поделились своими впечатлениями от проекта.

Актеры сериала "Корона" в стильной съемке / Фото Town and Country

Так, актриса, сыгравшая принцессу Диану, заявила, что испытывала большое давление в сети, ведь ей пришлось играть народную любимицу. Из-за этого Эмма Коррин чувствовала, что не имеет права на какую-либо ошибку. Да и авторы сериала "Корона" были поражены на кастингах, ведь малоизвестная актриса безупречно перевоплотилась в роль, показав застенчивость Леди Ди и ее аристократические манеры. И главное, что хотела передать Эмма Коррин зрителям, – это безграничную доброту, которую словно излучала ее героиня.

Меня это очень пугало. Диана была невероятной общественной деятельницей, самой щедрой волонтеркой. Я чувствую, что у нее была эта аура доброты,

– рассказала Эмма Коррин.

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В то же время Эмиральд Феннел, которая перевоплотилась в Камилу Паркер Боулз, призналась, что еще с 2016 года мечтала предстать в этом образе. По ее словам, герцогиня далеко не такая, какой ее представляют люди.

Что известно о 4 сезоне "Короны": кратко

Сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix 15 ноября. Без сомнения, это одна из самых ожидаемых премьер года, к которой приковано очень пристальное внимание.

По сюжету, принцесса Диана становится частичкой королевской семьи. Зрители увидят точную копию свадебного платья Леди Ди и будут наблюдать, как счастливый брак с принцем Чарльзом трещал по швам. Кроме этого, авторы проекта решили подчеркнуть и 15-летнюю разницу в возрасте пары, что будет видно и в диалогах, и визуально.

Не легкий период будет ждать и Ее Величество. Королева Елизавета II будет иметь конфликт с Маргарет Тэтчер, который будет только обостряться с каждой серией. Драматические перипетии в жизни королевской семьи поразили киноманов, поэтому 4 сезону "Короны" уже прогнозируют бешеный успех.

"Корона" 4 сезон: смотрите официальный трейлер