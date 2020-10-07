Легендарная австралийская рок-группа AC/DC презентовала новую песню Shot In The Dark. Также она объявила дату выхода нового альбома, который будет семнадцатым за всю историю группы.

Всемирно известная рок-группа AC/DC выпустила новую песню Shot In The Dark, которую опубликовала на официальном ютуб-канале. Также участники объявили дату выхода нового альбома. Об этом сообщает Classic Rock.

Стоит знать Умер Эдди Ван Хален – "бог гитары", легенда рок-музыки и создатель группы Van Halen

Семнадцатый альбом легендарной группы выйдет 13 ноября 2020 года под названием PWR/UP. Стоит отметить, что это первая пластинка за последние шесть лет карьеры группы. Последней была Rock and Bust в 2014 году.

В альбоме будут присутствовать некоторые идеи бывшего гитариста группы Малкольма Янга, который умер в 2017 году. Это рассказал вокалист Брайан Джонсон. Также он назвал "прекрасным временем" тот период, когда группа создавала альбом.

Ангус и Малькольм всю свою жизнь вместе писали рифы, и у них действительно была их целая куча. И Ангус нашел их для альбома,

– также добавил Джонсон.

Стоит отметить, что недавно группа намекала на свое воссоединение. Так оно и случилось. Гитарист AC/DC Ангус Янг дополнил, что этот процесс – "это был долгий-долгий путь". "Но хорошо, что все присоединились к нам, и мы можем предложить миру немного нового рок-н-ролла. Надеюсь, сейчас, с пандемией, это подарит людям несколько часов удовольствия", – признался гитарист.

Слушать аудио AC/DC – Shot In The Dark онлайн: