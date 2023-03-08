8 марта: отличные открытки-поздравления с праздником для близких женщин

Каждый год Международный женский день отмечается в Украине и мире. В этот день принято доставлять удовольствие близким женщинам и поздравлять их с праздником. Для этого нужно проявить исключительное внимание и заботу о родных.

Сегодня 8 марта на официальном уровне отмечают преимущественно в постсоветских странах. Однако у них смысл Международного дня женщин обычно искажен, потому что там подчеркивают "красоту и нежность" женщин, а не их права, пишет 24 Канал.

Читайте также Международный женский день: красивые картинки-поздравления для родных и близких

В целом история праздника связана с демонстрациями работниц, требовавших уменьшения рабочего дня и права голоса в Америке. Результатом этих протестов стало признание праздника в 1909 году на государственном уровне в США. После этих событий рабочие движения всколыхнули и Европу.

Поэтому в 1910 году Международный женский день был признан в мире. Основное значение дня заключалось в борьбе женщин за собственные права и равенства в обществе.

Отличные открытки-поздравления с 8 марта для близких женщин



Открытки-поздравления с 8 марта 2023 / Фото Pinterest



Красивые открытки с 8 марта / Фото Pinterest



Картинки и открытки для поздравления с 8 марта для близких женщин / Фото Pinterest



Отличные открытки-поздравления с 8 марта для самых родных / Фото Pinterest



Поздравления с 8 марта в открытках / Фото Pinterest



Открытки-поздравления с Международным женским днем 2023 / Фото Pinterest



8 марта: открытки-поздравления с праздником 2023 года. / Фото Pinterest