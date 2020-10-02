8 фильмов, которые можно просматривать тысячи раз
Пожалуй, у каждого киномана есть свои любимые фильмы, которые можно просматривать снова и снова. Журналисты поинтересовались, а какие же ленты поразили участников шоу "Танцы со звездами". И эти фильмы и в самом деле стоит посмотреть каждому.
Своеобразный блиц-опрос появился на инстаграм-странице шоу. Надежда Мейхер, Арам Арзуманян, Тарас Цимбалюк, Сергей Мельник, Юлия Сахневич, Максим Леонов и Дмитрий Жук назвали любимые ленты и те, которые их больше всего впечатлили. Именно эти фильмы, по словам участников "Танцев со звездами 2020", можно просматривать вечно.
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"Достучаться до небес"
Год выхода – 1997
Жанр – трагикомедия, драма
Рейтинг IMDb – 8,0
Лента "Достучаться до небес" является одной из любимых для Надежды Мейхер и Тараса Цимбалюка. Фильм рассказывает о Мартине и Руди, которые случайно встречаются в больнице. Обоим, по словам врачей, осталось жить считанные дни из-за болезни. Главные герои решают провести последние дни своей жизни не в госпитале. Они угоняют дорогое авто, не зная, что в его багажнике – миллионы немецких марок. И теперь за Мартином и Руди устроили охоту наемные убийцы и стражи порядка.
Смотрите трейлер к фильму "Достучаться до небес": видео
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"Леон"
Год выхода – 1994
Жанр – экшн, драма
Рейтинг IMDb – 8,5
Сергей Мельник назвал еще одну культовую ленту, которую действительно можно просматривать несколько раз. Фильм рассказывает о наемном убийце, который становится свидетелем произвола правоохранителей. Работники Управления по борьбе с наркотиками жестоко убивают всю семью своего приспешника, у которого хранили украденные наркотики. Выжить удалось только 12-летней Матильде, которую спас ее сосед-киллер. Но впереди у главных героев – ожесточенная борьба с вооруженными правоохранителями, которые не хотят оставлять в живых свидетелей преступления.
Смотрите трейлер к фильму "Леон": видео
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"Сем душ"
Год выхода – 2008
Жанр – драма, романтика
Рейтинг IMDb – 7,6
По сюжету, Бен Томас попадает в аварию, приводя к смерти 7 человек. Жертвой ДТП стала и его любимая жена, поэтому трагедию он переживает очень болезненно. В процессе раскаяния Бен решает вернуть Вселенной долг и спасти 7 незнакомцев. И все идет по плану пока он не встречает больную девушку, в которую взаимно влюбляется.
"Семь душ" является одним из любимых фильмов Сергея Мельника.
Смотрите трейлер к фильму "Семь душ": видео
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"Фокус"
Год выхода – 2015
Жанр – романтика, криминал
Рейтинг IMDb – 6,6
А вот танцовщик Дмитрий Жук признался, что любит просматривать фильм "Фокус". Лента рассказывает об опытном и хитром мошеннике, который каждое дело держит под особым контролем. И однажды к его команде присоединяется привлекательная блондинка, которая не только влюбляет в себя главного героя, но и ломает все его планы.
Смотрите трейлер к фильму "Фокус": видео
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"Горячие головы"
Год выхода – 1991
Жанр – военная комедия
Рейтинг IMDb – 6,8
Максим Леонов охотно просматривает комедию "Горячие головы". Лента является знаменитой пародией к культовой работе Голливуда - "Лучший стрелок". Комедия рассказывает о талантливом, но переменчивом пилоте, который должен спасти одну военную миссию.
Смотрите трейлер к фильму "Горячие головы": видео
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"Гладиатор"
Год выхода – 2000
Жанр – исторический экшн
Рейтинг IMDb – 8,5
Талантливый актер Тарас Цимбалюк любит пересматривать работы своих зарубежных коллег. И одним из любимых фильмов, который и в самом деле поразил его, остается "Гладиатор".
Культовая лента рассказывает о генерале Максимусе, который должен был стать наследником Марка Аврелия. Однако у сына императора были другие планы на трон: он уничтожает семью своего оппонента. Максимусу удается спастись и стать рабом-гладиатором.
Смотрите трейлер к фильму "Гладиатор": видео
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"Миллион лет до нашей эры"
Год выхода – 2004
Жанр – комедия
Рейтинг IMDb – 5,9
Арам Арзуманян не скрывает, что любит юмор и комедии. Его любимым фильмом, который можно просматривать несколько раз, является"Миллион лет до нашей эры". Лента рассказывает о первом убийстве, которое должны раскрыть два подчиненные вождя – блондин и кудрявый.
Смотрите трейлер к фильму "Миллион лет до нашей эры": видео
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"Тенет"
Год выхода – 2020
Жанр – экшн, триллер
Рейтинг IMDb – 7,8
Но среди классики мирового кино нашлось место и для новинки Кристофера Нолана. Дмитрий Жук рассказал, что больше всего его поразил фильм "Тенет", который вышел на большой экран в августе 2020 года.
По сюжету, агент ЦРУ после провальной спецоперации присоединяется к особому отряду. Его новая цель – отвлечь начало Третьей мировой войны. И сделать это возможно только благодаря технологиям будущего – инверсии времени.
Смотрите трейлер к фильму "Тенет": видео