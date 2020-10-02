Пожалуй, у каждого киномана есть свои любимые фильмы, которые можно просматривать снова и снова. Журналисты поинтересовались, а какие же ленты поразили участников шоу "Танцы со звездами". И эти фильмы и в самом деле стоит посмотреть каждому.

Своеобразный блиц-опрос появился на инстаграм-странице шоу. Надежда Мейхер, Арам Арзуманян, Тарас Цимбалюк, Сергей Мельник, Юлия Сахневич, Максим Леонов и Дмитрий Жук назвали любимые ленты и те, которые их больше всего впечатлили. Именно эти фильмы, по словам участников "Танцев со звездами 2020", можно просматривать вечно.

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"Достучаться до небес"

Год выхода – 1997

Жанр – трагикомедия, драма

Рейтинг IMDb – 8,0

Лента "Достучаться до небес" является одной из любимых для Надежды Мейхер и Тараса Цимбалюка. Фильм рассказывает о Мартине и Руди, которые случайно встречаются в больнице. Обоим, по словам врачей, осталось жить считанные дни из-за болезни. Главные герои решают провести последние дни своей жизни не в госпитале. Они угоняют дорогое авто, не зная, что в его багажнике – миллионы немецких марок. И теперь за Мартином и Руди устроили охоту наемные убийцы и стражи порядка.

Смотрите трейлер к фильму "Достучаться до небес": видео

"Леон"

Год выхода – 1994

Жанр – экшн, драма

Рейтинг IMDb – 8,5

Сергей Мельник назвал еще одну культовую ленту, которую действительно можно просматривать несколько раз. Фильм рассказывает о наемном убийце, который становится свидетелем произвола правоохранителей. Работники Управления по борьбе с наркотиками жестоко убивают всю семью своего приспешника, у которого хранили украденные наркотики. Выжить удалось только 12-летней Матильде, которую спас ее сосед-киллер. Но впереди у главных героев – ожесточенная борьба с вооруженными правоохранителями, которые не хотят оставлять в живых свидетелей преступления.

Смотрите трейлер к фильму "Леон": видео

"Сем душ"

Год выхода – 2008

Жанр – драма, романтика

Рейтинг IMDb – 7,6

По сюжету, Бен Томас попадает в аварию, приводя к смерти 7 человек. Жертвой ДТП стала и его любимая жена, поэтому трагедию он переживает очень болезненно. В процессе раскаяния Бен решает вернуть Вселенной долг и спасти 7 незнакомцев. И все идет по плану пока он не встречает больную девушку, в которую взаимно влюбляется.

"Семь душ" является одним из любимых фильмов Сергея Мельника.

Смотрите трейлер к фильму "Семь душ": видео

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"Фокус"

Год выхода – 2015

Жанр – романтика, криминал

Рейтинг IMDb – 6,6

А вот танцовщик Дмитрий Жук признался, что любит просматривать фильм "Фокус". Лента рассказывает об опытном и хитром мошеннике, который каждое дело держит под особым контролем. И однажды к его команде присоединяется привлекательная блондинка, которая не только влюбляет в себя главного героя, но и ломает все его планы.

Смотрите трейлер к фильму "Фокус": видео

"Горячие головы"

Год выхода – 1991

Жанр – военная комедия

Рейтинг IMDb – 6,8

Максим Леонов охотно просматривает комедию "Горячие головы". Лента является знаменитой пародией к культовой работе Голливуда - "Лучший стрелок". Комедия рассказывает о талантливом, но переменчивом пилоте, который должен спасти одну военную миссию.

Смотрите трейлер к фильму "Горячие головы": видео

"Гладиатор"

Год выхода – 2000

Жанр – исторический экшн

Рейтинг IMDb – 8,5

Талантливый актер Тарас Цимбалюк любит пересматривать работы своих зарубежных коллег. И одним из любимых фильмов, который и в самом деле поразил его, остается "Гладиатор".

Культовая лента рассказывает о генерале Максимусе, который должен был стать наследником Марка Аврелия. Однако у сына императора были другие планы на трон: он уничтожает семью своего оппонента. Максимусу удается спастись и стать рабом-гладиатором.

Смотрите трейлер к фильму "Гладиатор": видео

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"Миллион лет до нашей эры"

Год выхода – 2004

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 5,9

Арам Арзуманян не скрывает, что любит юмор и комедии. Его любимым фильмом, который можно просматривать несколько раз, является"Миллион лет до нашей эры". Лента рассказывает о первом убийстве, которое должны раскрыть два подчиненные вождя – блондин и кудрявый.

Смотрите трейлер к фильму "Миллион лет до нашей эры": видео

"Тенет"

Год выхода – 2020

Жанр – экшн, триллер

Рейтинг IMDb – 7,8

Но среди классики мирового кино нашлось место и для новинки Кристофера Нолана. Дмитрий Жук рассказал, что больше всего его поразил фильм "Тенет", который вышел на большой экран в августе 2020 года.

По сюжету, агент ЦРУ после провальной спецоперации присоединяется к особому отряду. Его новая цель – отвлечь начало Третьей мировой войны. И сделать это возможно только благодаря технологиям будущего – инверсии времени.

Смотрите трейлер к фильму "Тенет": видео