8 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 апреля в церковном календаре – день архангела Гавриила и преподобного Василия. В этот день именины отмечает Лариса. Больше о праздниках в этот день и что нельзя делать – ниже.

8 апреля православные христиане празднуют Гаврилов день – день архангела Гавриила. Именно он принес Деве Марии благую весть о том, что она родит Божьего сына, сообщает 24 Канал. Поэтому его часто называют Благовестником.

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Имя архангела означает "Всевышний – сила моя". Он не только общался с Марией, но и учил Моисея, а также явился пророку Даниилу.

Также 8 апреля чтят память преподобного Василия Нового. Он прославился аскетическим образом жизни, за что получил способность исцелять больных.

8 апреля – Лазарева суббота, которую празднуют за 8 дней до Пасхи. Иисус Христос воскресил Лазаря, потому что был огорчен смертью. Это одно из величайших чудес сына Божия, из-за которого его решили убить.

Что нельзя делать 8 апреля

В этот день советуют не начинать новых дел и не заводить новые знакомства.

Нельзя одалживать деньги.

Нельзя злословить и завидовать.

В этот день лучше быть дома и не находиться в многолюдных местах.

Приметы на 8 апреля

Если 8 апреля восход солнца светлый, значит, скоро снег полностью сойдет.

Какая погода 8 апреля – такова она будет и 8 октября и наоборот.

Если в этот день зацвела черемша, то можно высаживать картофель.

Снег все еще лежит на крышах – еще месяц будет холодно.

Если в этот день заморозки, то весна будет морозной.

День в Украине и мире

празднуют: Лариса, Гаврило, Василий, Анна, Алла, Малахий, Кондратий, Вера, Мария.

Международный день ромов. Это событие было основано в Лондоне во время мирового конгресса ромов. Представители народа сочли себя единой не территориальной нацией и определили свои символы.

Международный день буддизма. Дату праздника выбрали согласно дню рождения Будды. Событие отмечают около 50 стран, а в Японии его еще называют Фестивалем цветов.