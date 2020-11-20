20 ноября 2020 королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Чарльз празднуют годовщину свадьбы. Пара поженилась 73 года назад. По этому случаю королевский дворец поделился новой фотографией супругов.

Новое трогательное фото опубликовали на официальной странице монаршей семьи в инстаграм. Также в посте отметили, что снимок сделали на этой неделе в Дубовой комнате Виндзорского замка.

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Новое фото Елизаветы II и принца Филиппа

Ее Величество предстала перед камерой в элегантном сером платье. Классический образ королева дополнила брошью, бусами и серьгами. На лице она сделала макияж с акцентом на губах, волосы уложила в фирменную прическу.

Рядом с Елизаветой II изображен ее муж, принц Филипп. Он позирует в брюках, пиджаке, белой рубашке и галстуке.

В посте указано, что на этой фотографии королевская пара рассматривает юбилейную открытку, которую сделали дети принца Уильяма – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Также на столике видим другие открытки и письма, которые доброжелатели присылали семье.



Елизавета II и принц Филипп / Instagram / @theroyalfamily