7 необычных инструментов, которые удивят вас своим звучанием: видео
Знаете ли вы, как выглядит глюкофон или диджериду – нет? В нашем материале мы собрали необычные музыкальные инструменты, звук которых не описать словами.
Об интересных и необычных музыкальных инструментах – читайте далее в материале 24 канала.
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7 необычных музыкальных инструментов
Стеклянная гармоника
Еще в IX веке музыканты для игры использовали бокалы, наполненные водой. В 1744 году Ричард Пакрич совершил триумфальное турне с музыкальным инструментом, который он назвал "серафим".
Впоследствии, в 1761 году американский физик Бенджамин Франклин усовершенствовал "серафим", заменив стаканы полусферическими чашечками, которые нанизаны на железный вал, вращающийся под действием педали.
Смотрите видео: игра на стеклянной гармонике "Танец феи Драже"
Зевсофон или торамин
В 1891 году Никола Тесла изобрел катушку, которую чуть позже использовали для спецэффектов в фильмах ужасов. А в 2007 году изобретатели создали зевсофон с помощью низковольтных высокочастотных катушек.
Инструмент назван в честь древнегреческого бога Зевса.
Смотрите видео: "Богемная рапсодия" в исполнении зевсофона
Шариковая машина группы Wintergatan
Группа Wintergatan из Швеции в своей музыке использует много необычных инструментов. Один из них – это самодельная шариковая машина, которую создавали в течение 14 месяцев.
Механизм состоит из маховика, колесных передач и фидерных трубок. Чтобы создать большинство звуков, используются металлические шарики, а для имитации малого барабана – зерна риса сорта басмати.
Смотрите видео: шариковая машина группы Wintergatan
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Овощной оркестр
Музыка тоже может быть вкусной! Например, основанный в 1998 году, венский "Овощной оркестр" угощает свою аудиторию сытным овощным супом. Конечно, уже в конце выступления.
Этот необычный оркестр использует овощи вместо музыкальных инструментов. Репертуар группы состоит из саунд-арта, экспериментальной и электронной музыки.
Смотрите видео: концерт "Овощного оркестра"
Пирофон
Еще один очень необычный инструмент – это пирофон. Звуки в пирофоне производятся в особых трубках, где движется нагретый пламенем воздух.
А выглядит он не менее эффектно. Что касается звучания, то оно на самом деле смешное.
Смотрите видео: как играют на пирофоне
Глюкофон
Этот инструмент раньше изготавливали из газовых баллонов, а теперь в мире существует большое количество разновидностей ґлюкофона.
Первые упоминания об этом музыкальном инструменте появились в 2005 году, а предшественниками можно считать калимбы и швейцарский инструмент ганг. Глюкофон состоит из двух чаш, которые соединены между собой. Внешний вид инструмента напоминает летающую тарелку из фантастических фильмов.
Источником звука в глюкофоне является его корпус.
Смотрите видео: популярные мелодии на глюкофоне
Диджериду
Диджериду – это музыкальный инструмент аборигенов Австралии, который считается одним из старейших духовых инструментов в мире.
Изготавливают инструмент из куска ствола эвкалипта длиной до 3 метров, сердцевину которого выели термиты. Диджериду используют для различных ритуалов и вхождения в транс.
Смотрите видео: игра на глюкофоне и диджериду