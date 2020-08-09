Знаете ли вы, как выглядит глюкофон или диджериду – нет? В нашем материале мы собрали необычные музыкальные инструменты, звук которых не описать словами.

Об интересных и необычных музыкальных инструментах – читайте далее в материале 24 канала.

Читайте также Фолктроника: почему завораживает этот жанр музыки и кто из украинцев его представляет

7 необычных музыкальных инструментов

Стеклянная гармоника

Еще в IX веке музыканты для игры использовали бокалы, наполненные водой. В 1744 году Ричард Пакрич совершил триумфальное турне с музыкальным инструментом, который он назвал "серафим".

Впоследствии, в 1761 году американский физик Бенджамин Франклин усовершенствовал "серафим", заменив стаканы полусферическими чашечками, которые нанизаны на железный вал, вращающийся под действием педали.

Смотрите видео: игра на стеклянной гармонике "Танец феи Драже"

Зевсофон или торамин

В 1891 году Никола Тесла изобрел катушку, которую чуть позже использовали для спецэффектов в фильмах ужасов. А в 2007 году изобретатели создали зевсофон с помощью низковольтных высокочастотных катушек.

Инструмент назван в честь древнегреческого бога Зевса.

Смотрите видео: "Богемная рапсодия" в исполнении зевсофона

Шариковая машина группы Wintergatan

Группа Wintergatan из Швеции в своей музыке использует много необычных инструментов. Один из них – это самодельная шариковая машина, которую создавали в течение 14 месяцев.

Механизм состоит из маховика, колесных передач и фидерных трубок. Чтобы создать большинство звуков, используются металлические шарики, а для имитации малого барабана – зерна риса сорта басмати.

Смотрите видео: шариковая машина группы Wintergatan

Интересно O.Torvald записали кавер на хит 90-х: Дорофеева, Alyona Alyona и Остапчук в кадре – видео

Овощной оркестр

Музыка тоже может быть вкусной! Например, основанный в 1998 году, венский "Овощной оркестр" угощает свою аудиторию сытным овощным супом. Конечно, уже в конце выступления.

Этот необычный оркестр использует овощи вместо музыкальных инструментов. Репертуар группы состоит из саунд-арта, экспериментальной и электронной музыки.

Смотрите видео: концерт "Овощного оркестра"

Пирофон

Еще один очень необычный инструмент – это пирофон. Звуки в пирофоне производятся в особых трубках, где движется нагретый пламенем воздух.

А выглядит он не менее эффектно. Что касается звучания, то оно на самом деле смешное.

Смотрите видео: как играют на пирофоне

Глюкофон

Этот инструмент раньше изготавливали из газовых баллонов, а теперь в мире существует большое количество разновидностей ґлюкофона.

Первые упоминания об этом музыкальном инструменте появились в 2005 году, а предшественниками можно считать калимбы и швейцарский инструмент ганг. Глюкофон состоит из двух чаш, которые соединены между собой. Внешний вид инструмента напоминает летающую тарелку из фантастических фильмов.

Источником звука в глюкофоне является его корпус.

Смотрите видео: популярные мелодии на глюкофоне

Диджериду

Диджериду – это музыкальный инструмент аборигенов Австралии, который считается одним из старейших духовых инструментов в мире.

Изготавливают инструмент из куска ствола эвкалипта длиной до 3 метров, сердцевину которого выели термиты. Диджериду используют для различных ритуалов и вхождения в транс.

Смотрите видео: игра на глюкофоне и диджериду