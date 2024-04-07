Какой сегодня, 7 апреля, праздник: что предвещает гром в этот день

7 апреля христиане чтят память преподобного Георгия. До того, как Украина перешла на новоюлианский календарь, праздник приходился на 20 апреля.

Сегодня верующие традиционно идут в церковь, слушают богослужения и молятся. Что нельзя делать в этот день, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Георгия

С юных лет Георгий вел спокойную жизнь. В те времена императором был Лев Исаврянин и процветало иконоборчество. Святой выступал против этого, поэтому его постоянно преследовали. Тогда мужчину назвали Исповедником.

Впоследствии начал править император Константин Порфирородный. Георгий пошел на архиерейскую кафедру, которая была в городе Митилена. Когда к власти пришел император Лев Армянин, преподобного заставили поехать в Херсонес. Ведь правитель также был иконоборцем. Там Исповедник и умер.

Что нельзя делать

Нельзя конфликтовать, сквернословить и обижаться.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Запрещено есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Великий пост.

Не рекомендуется устраивать шумные вечеринки в этот период.

Народные приметы

Если услышите гром, то получите хороший урожай овощей.

Если сегодня не будет дождя, то вскоре похолодает.

Звездное небо – к богатому урожаю ягод и грибов.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 апреля имеем Всемирный день здоровья. Праздник появился в 1950 году. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день, в 1948 году, приняли Устав Всемирной организации здравоохранения.

Также сегодня начинается Международная неделя тромбона, которая закончится 14 апреля. Весь период посвящен этому духовому музыкальному инструменту, праздник объединяет музыкантов из разных стран мира.