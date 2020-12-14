Певица Оля Цибульская празднует день рождения! Одной из самых соблазнительных артисток украинского шоу-бизнеса исполнилось 35 лет. По этому случаю журналисты 24 канала взяли эксклюзивный комментарий у именинницы и узнали, какие 6 песен Оля Цибульская считает особенными.

Оля Цибульская уже давно покорила украинских меломанов зажигательными ритмами и украинскими текстами, которые охотно напевают миллионы. И хотя творчество артистки богато на хиты, она все же выделила всего 6 треков, с которыми связаны особые истории. "Prosecco" или "Киця": какие песни являются особенными для Оли Цыбульской – узнавайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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6 лучших треков Оли Цыбульской

"ШаLove"

Подборку открыла лирическая песня "ШаLove", в которой можно услышать мощный вокал Оли Цыбульской и невероятные звуки фортепиано. И трек действительно напоминает саму артистку, эмоциональную и готовую говорить о сокровенном.

"Есть люди, которые говорят: "Я люблю тебя". А есть те, которые никогда не отвечают. Теперь на его сообщения не отвечаю я. А когда встречаю на улице – делаю вид, что не помню. Любовь такая "ШаLove", – отметила Оля Цибульская, прокомментировав текст песни.

Артистка призналась, что для записи этого трека пригласила талантливого пианиста Андрея Соловьева. И результат творческой коллаборации действительно впечатляет.

Эту песню мы записали с Андреем Соловьевым. Я отвоевала этого гениального пианиста в Верки Сердючки ровно на один вечер. Послушайте, что получилось,

– добавила она.

Оля Цибульская – "ШаLove": смотрите видео выступления

"Prosecco"

"В 18 лет все лечится Prosecco: разбитое сердце, сомнения в себе, сложный день, ПМС. Все проходит, когда рядом подружки и игристое. Главное – закусывать сим-картой, потому что каждая девушка после 3 бокалов знает, кому написать: "Забери меня, boy", – с юмором рассказала Оля Цибульская.

Песня "Prosecco" стала настоящим взрывом в карьере певицы: трек звучит едва ли не на каждой радиостанции страны. Пожалуй, именно слова, которые близки каждой украинке, и ритмичная музыка не только принесли этой работе Оли Цыбульской такую ​​бешеную популярность, но и сделали композицию одной из самых любимых для самой артистки.

Оля Цибульская – "Prosecco": смотрите видео выступления певицы

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"Відьма"

Следующей особой песней в творчестве Оли Цыбульской является трек "Відьма". Игривая и романтическая композиция приковывает внимание с первых нот. В то же время сама артистка признается: песня является откликом ее личной жизни, поэтому и стала своеобразным откровением.

"В 20 кажется, что знать "Камасутру" на зубок равно схватить мир за бороду. Я гуглила модные эротические техники. В результате получила черный пояс от своего ненаглядного и свидетельство о браке. Позже поняла, что человек действительно твой только тогда, когда может открыть перед тобой свои раны. Он уверен – к утру все заживет. Потому что ты – "Ведьма", – игриво рассказала Оля Цибульская.

Оля Цибульская – "Відьма": слушайте аудио песни

"Міс Позитив"

Из-за чувственного текста песня "Міс Позитив" стала особенной для Оли Цыбульской, ведь именно в ней певица признается, что не всегда радостная, как на сцене. В жизни артистки также встречаются трудности, которые нередко доводят до слез.

"Когда-то мои фаны думали, что я не плачу. Я и не плакала. Было неудобно, я артистка, должна дарить радость. Так едва с катушек не слетела и оказалась у психолога. Только в 30 до меня дошло: "Мисс Позитив" – это не та, что постоянно улыбается. "Мисс Позитив" прыгает до небес, чтобы не упасть вниз. Ей бывает больно, но она не прячется от жизни. Потому что пока ты чувствуешь – ты жив", – отметила именинница.

Оля Цибульская – "Міс Позитив": слушайте аудио песни

"Киця"

Вошла в Топ-6 песен и общая композиция Оли Цыбульской и Дзидзьо. Трек приковал немалое внимание меломанов, ведь в клипе артисты сыграли влюбленную пару. И хотя Олю Цибульскую и Дзидзьо связывают исключительно дружеские отношения, композиция вызвала в сети волну разговоров.

Идеальный мужчина – тот, который тебя вечно бесит. Ты хочешь его задушить. Он виноват во всех сломанных коготках, осенних депрессиях и в твоей новой стрижке. Он виноват во всех улыбках и песнях, которые становятся хитами. Киса хочет любится, ну скажи: "Мяу", – добавила интриги Оля Цибульская.

Коллаборация двух артистов была очень игривой, в чем можно убедиться, просмотрев клип Дзидзьо и Оли Цыбульской.

Оля Цибульская и Дзидзьо – "Киця": смотрите клип к песне

"По барабану"

"Я написала эту песню, когда весь альбом уже был готов. Она пришла как когда-то хит "Чекаю. Цьом", вместе с текстом и музыкой. В один день до меня наконец дошло, что я взрослая Киса и имею право не сравнивать себя с другими, имею право трепать ему нервы, сколько хочу. Имею право жить так, чтобы приятно было, в первую очередь, мне. Остальное – "По барабану", – прокомментировала Оля Цибульская новый трек.

И песня "По барабану" действительно смогла стать особой не только для самой артистки, но и ее поклонников. В сети они устроили настоящий флешмоб, публикуя зажигательные танцы под хит Оли Цыбульской.

Сама же артистка под ритмы композиции зажгла на "Танцах со звездами" и открыла секрет о личной жизни. Оказывается, Оля Цибульская встречалась с танцовщиком Александром Прохоровым. После разрыва пара смогла сохранить дружеские отношения, поэтому без колебаний появилась на паркете "Танцев".

Узнавайте детали об этих отношениях Оля Цибульская призналась в романе с финалистом "Танцев со звездами 2019"

Оля Цибульская – "По барабану": смотрите видео выступления на "Танцах со звездами"