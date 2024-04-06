Какой праздник 6 апреля: почему сегодня нельзя ссориться с родными

6 апреля в церковном календаре – День памяти архиепископа Евтихия. В давние времена, если в этот праздник на улице не было ветра, то люди начинали сеять зерновые культуры.

Также наши предки пекли пирожки из гороха и ели их всей семьей. Считалось, что эта традиция приносила здоровье. Больше о празднике, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти архиепископа Евтихия

Святой Евтихий был патриархом в городе Константинополе. Детство провел в селе Божественное, воспитывался в семье воина и дочери священника. Христианскую веру парню прививал дед. Затем он стал монахом, а впоследствии архимандритом. Евтихий участвовал в пятом Вселенском соборе вместо митрополита Амасийского, ведь последний заболел. Именно тогда патриарх Мина сказал, что святой займет его место. Произошло это в 552 году.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, злиться, обижаться и сквернословить.

Особенно не стоит конфликтовать с родными, ведь не скоро помиритесь.

Не надевайте вещи синего и черного цветов, потому что притянете несчастье.

Запрещено нарушать правила Великого поста.

Народные приметы

Туман – к сухой погоде в апреле.

Если на небе будет много звезд, то ждите обильный урожай.

Ветер – к неурожайному году.

Если увидите паутину, то ночью ударит мороз.

Что еще отмечают

6 апреля в мире отмечается Международный день спорта на благо мира и развития. Праздник в 2013 году ввела Генеральная Ассамблея ООН. Целью этого события является привлечение внимания людей к спорту и физической активности.

Кроме того, сегодня имеем ежегодный праздник – Всемирный день настольного тенниса. Его инициатором в 2015 году стала Международная федерация настольного тенниса. К первому празднованию присоединилось более 50 стран.