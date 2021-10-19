50 артработ, инсталляции, VR и NFT-экспонаты: в Киеве стартовала Украинская Биеннале

В Киеве открылась первая Украинская Биеннале цифрового и медиа искусства, ее главная тема – "З0 лет Свободы".

На Биеннале, которая расположилась на 700 квадратных метрах в современной галерее Artarea, представлены 50 уникальных и разнообразных инсталляций – от классических до новейших: видеоарт, аудиовизуальные, кинетические, VR- и NFT-экспонаты.

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С 15 по 30 октября каждый имеет возможность посетить Биеннале с работами художников из 15-ти стран – Испании, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Португалии, Шотландии, Румынии, Ирана, Канады, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и Украины.

Благодаря поддержке Украинского культурного фонда, посольства Королевства Испании в Украине и Испанского Агентства по развитию (AECID) вход для всех посетителей бесплатный.



Цифровой мир на биеннале в Киеве / Фото SOLARIS agency

Микрокосмос перед нами

"З0 лет Свободы" – тема первой Украинской Биеннале цифрового и медиа искусства, осмысливает состояние независимости украинцев и феномен свободы человека в эру постковида, – говорит украинский куратор выставки Валерий Коршунов. – Через современные работы мы презентуем взгляд изнутри – из Украины и извне – через привлечение международных художников, международного куратора и интернациональной программы.

"То, что мы показываем на выставке, – это микрокосмос! – добавляет международный куратор Юрий Лех. – Современное диджитал-искусство представлено сегодня чрезвычайно широко. Мы выбрали лучшие экспонаты, которые наиболее информативно и как можно шире познакомят с цифровым форматом. Украинское биеннале цифрового и медиа искусства – уникальная возможность познакомиться с мировым современным искусством в Киеве".

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Что можно посмотреть?



Современное искусство становится ближе / Фото SOLARIS agency

Биеннале охватила два этажа галереи Artarea. На первом возвышается масштабная видеопроекция, на которой представлены видеоарт работы международных художников, рядом – зона с VR-экспонатами, установка Marie-France Giraudon и интерактивный экспонат Metamorphy от проекта Scenocosme из Франции.

На втором этаже – композиция от Олега Харча "Велкам Илон Маск", интерактивная инсталляция Incremental God от румынских художников и еще 7 комнат с инсталляциями международных художников.