Украинская певица TAYANNA стала звездой съемки режиссера Алана Бадоева, где показала 5 разных амплуа, которые может пронести в себе каждая женщина. Каждый видеопортрет, который сделал художник для эксклюзивного спецпроекта для Apple Music, и каждая песня отвечают за разное эмоциональное состояние главной героини.

Артистка TAYANNA еще в конце июня презентовала музыкальный альбом "Женская сила", в который вошло 5 песен: "Женская сила", "Эйфория", "100 дней", "Плачу и смеюсь" и "Выйди на свет". К каждой из этих песен Алан Бадоев решил создать отдельные видеопортреты, где женщина проявила разные эмоции.

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Портрет "Женская сила" – это состояние души, когда женщина чувствует поддержку и любовь вокруг себя, и когда полна положительной энергией и силой.

– это состояние души, когда женщина чувствует поддержку и любовь вокруг себя, и когда полна положительной энергией и силой. Портрет "Эйфория" - эмоциональное состояние, когда чувства смешаны, но в то же время настолько сильны, что нет возможности им противодействовать.

- эмоциональное состояние, когда чувства смешаны, но в то же время настолько сильны, что нет возможности им противодействовать. Портрет "Плачу и смеюсь" – чувство, когда хочется плакать и смеяться рядом с человеком, который идет с тобой бок о бок.

– чувство, когда хочется плакать и смеяться рядом с человеком, который идет с тобой бок о бок. Портрет "100 дней" – состояние души в моменты печали и психологической боли..

– состояние души в моменты печали и психологической боли.. Портрет "Выйди на свет" – портрет создан именно для тех, кто хотя бы один раз в жизни заблудился в себе, среди мыслей, в навязанных социумом достижениях и желаниях не быть собой.

Сам Алан Бадоев рассказал, что TAYANNA стала для него "обобщенным женским образом, которого давно не было в Украине".

Она – больше, чем просто голос, она – больше музыки в классическом ее понимании. Поэтому, создавая уникальный проект для Apple Music, мы решили отказаться от привычного ему формата live-выступления и вернуться к жанру "відеопортрету", применяя новаторский подход на съемочной площадке,

– поделился режиссер и продюсер певицы Алан Бадоев.

Все видеопортреты "женская сила" будут презентованы 16 октября на официальном ютуб-канале певицы, а сейчас предлагаем посмотреть несколько обольстительных кадров со съемки.

TAYANNA в спецпроекте "женская сила" для Apple Music: фото / пресс-служба артистки