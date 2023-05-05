Какой сегодня, 5 мая, праздник – что сегодня нельзя делать, особые приметы

5 мая христиане чтят память Теодора Сикиота и апостола Луки. Сегодня отмечают Всемирный день акушерки. Смотрите больше об этом дне и что нельзя делать.

5 мая в православном календаре – день памяти преподобного Теодора Сикиота, сообщает 24 Канал. По преданию, когда мальчику исполнилось 6 лет, явился святой Георгий и сказал, что Господь зовет Теодора к себе, но не на небо.

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В юности он много молился, а потом стал отшельником и жил в пещере. Теодор со временем стал настоятелем монастыря, а затем епископом. Но через 10 лет все равно вернулся в затворную жизнь.

Также чтят память апостола Луки от семидесяти. Он одним из первых пошел проповедовать христианство и был автором одного из Евангелий. Его считают одним из первых иконописцев.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя злословить и ссориться.

Запрещено оставлять в доме беспорядки.

Нельзя оскорблять других.

Сегодняшний день считали неудачным для похода в лес.

5 мая празднуют Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

Приметы на 5 мая

5 мая ночью будет заморозок – еще 40 дней утром будет холодно.

В этот день ожидается дождь.

Кукушка кует – наступит потепление.

Пасмурная погода – к засушливому лету.

День в Украине и мире

Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Событие начало отмечать в 1992 году, в 2006 году ООН приняла Конвенцию о правах людей с инвалидностью. В Украине документ ратифицировали в том же году. Важно распространять информацию о комфортных и продуманных условиях для каждого.

Международный день акушерки. Это профессиональный праздник врачей, отвечающих за здоровье роженицы и новорожденного малыша. В мире существует Международная конфедерация по акушерок, в которую входят представительницы около 70 стран.

Всемирный день гигиены рук. Эта дата была выбрана неспроста – пятый день пятого месяца символизирует 5 пальцев. В этот день напоминают о важности гигиены рук – благодаря этому можно избежать многих инфекционных заболеваний.