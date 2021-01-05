5 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать 08:30 - Читати новину українською 5 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать / Ukrmedia 5 января верующие чтят память святого Феодула, принявшего мученическую смерть на острове Крит из-за того, что исповедовал христианство. Поздравления с именинами сегодня принимают: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул. Кстати "Один дома" или новинки 2020 года: IMDb назвал лучшие рождественские фильмы Приметы Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.

По древнему обычаю, 5 января говорили: "Пришел Феодул, ветер подул – значит, урожай будет хорошим". Что нельзя делать 5 января В этот день не стоит пользоваться острыми предметами, ведь если кто-то поранится, то будет болеть целый год.

Есть запрет, что касается женщин – можно не подшивать подол, иначе жизнь проживешь меньше, чем тебе отведено.

Не рассказывайте сегодня ближайшие планы на будущее.

Не обсуждайте свою половинку с родственниками и семьей – это может негативно повлиять на ваши отношения. Что можно делать 5 января По верованиям, в этот день надо носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают своих владельцев от темных сил.

Посетите сегодня храм и помолитесь за здоровье семьи.

Начните день благодарения близких.

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