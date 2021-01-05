5 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
5 января верующие чтят память святого Феодула, принявшего мученическую смерть на острове Крит из-за того, что исповедовал христианство.
Поздравления с именинами сегодня принимают: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.
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Приметы
- Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.
- Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.
- По древнему обычаю, 5 января говорили: "Пришел Феодул, ветер подул – значит, урожай будет хорошим".
Что нельзя делать 5 января
- В этот день не стоит пользоваться острыми предметами, ведь если кто-то поранится, то будет болеть целый год.
- Есть запрет, что касается женщин – можно не подшивать подол, иначе жизнь проживешь меньше, чем тебе отведено.
- Не рассказывайте сегодня ближайшие планы на будущее.
- Не обсуждайте свою половинку с родственниками и семьей – это может негативно повлиять на ваши отношения.
Что можно делать 5 января
- По верованиям, в этот день надо носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают своих владельцев от темных сил.
- Посетите сегодня храм и помолитесь за здоровье семьи.
- Начните день благодарения близких.
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