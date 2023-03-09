Все откладывают на потом: какие 4 знака зодиака – очень ленивы

Некоторые люди не любят много работать. Они хотят жить в собственное удовольствие и ничего не делать. О каких знаках зодиака идет речь – читайте дальше.

Стрельцы, Весы, Девы и Овны обычно много прокрестивают, поэтому откладывают серьезные дела на потом. Они постоянно ждут удобного случая, чтобы изменить что-то в своей жизни, пишет 24 Канал.

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4 знака зодиака, которые очень ленивы

Стрельцы

Представители огненной стихии хотят многое от жизни, однако прилагают минимум усилий, чтобы воплотить свои стремления. Они любят управлять другими и заставлять кого-то делать их работу.

В таком случае Стрельцы пытаются нажать на жалость и умилять доброе сердце. Такие поступки являются нормальными для них и не вызывают угрызений совести.

Гороскоп для Стрельцов

Раки

Родившиеся под этим знаком зодиака обычно плывут по течению в своей жизни. Они не любят перемен, а живут по принципу стабильности. Однако такое мировоззрение приводит к однообразию в каждом дне, а затем – к лени.

Раки часто не из чего черпать внутренней энергии и вдохновения, поэтому каждое дело становится для них неинтересным и бесполезным.

Гороскоп для Раков

Девы

Любой труд для Дев становится настоящей выносливостью на прочность. Они будут выполнять ее как-нибудь. На работе представители земной стихии больше разговаривают с коллегами и пересматривают социальные сети, чем работают.

Родившиеся под этим знаком зодиака надеются на судьбу. Поэтому они полагают, что успех на них должен упасть, как снег на голову.

Гороскоп для Дев

Овны

Представители огненной стихии любят делать только то, что им нравится. В противном случае они даже пальцем не пошевелит. Поэтому от таких людей нельзя ждать помощи.

Овны могут много мечтать, однако их желания остаются не воплощенными в жизнь. Они ведь не будут прилагать свои усилия и много работать над этим.

Гороскоп для Овнов