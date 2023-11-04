Празднуем День железнодорожника: теплая подборка поздравлений в картинках и словах

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. Профессиональный день отмечают все работники железнодорожного транспорта.

На государственном уровне праздник ввел второй президент Украины Леонид Кучма в 1993 году. С тех пор как началось полномасштабное вторжение России в Украину, роль железнодорожников стала особенно важной. Потому что эти специалисты помогают людям выехать поездами из опасных городов. Некоторые железнодорожники трагически погибли из-за обстрелов Россией станций и поездов. Давайте поблагодарим железнодорожников за их работу поздравлениями в словах и картинках.

Вниманию каждого Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

День железнодорожники: поздравления в прозе, стихах и картинках

Дорогие работники железной дороги, сегодня вы настоящие "железные люди", которые могут сразиться с супергероями в своей мощи и мужестве! Пусть в нашей жизни будет меньше звуков сирен, больше приятных путешествий, а также много уютных, а не щемящих историй!



С Днем железнодорожника / Фото Art-shop.com

Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Спасибо за вашу работу, ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.



С Днем железнодорожника / Фото Ukr.media

Пусть железная дорога

Много радостей везет,

Пусть хорошая погода

Каждый день вас верно ждет.

Пусть вагончик к вам прибудет,

Благ вам много привезет.

Дом пусть полной чашей будет,

И в делах пускай везёт.

Вам – здоровья и удачи.

Ангел вас пускай хранит,

Все решаются задачи,

Путь ваш к счастью пусть лежит.



С Днем железнодорожника / Фото Олевская ТГ

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,

И состав летит вперед!

Пусть в работе вашей сложной

Вас всегда удача ждет.



Труд ваш очень-очень нужен,

Им гордится вся страна.

Коллектив пусть будет дружен,

Ладятся всегда дела.



Пусть на каждом полустанке

Ждут здоровье и успех.

И всегда звучит в дороге

Ваш счастливый звонкий смех.



С Днем железнодорожника / Фото "Телеграф"

Уважаемые работники железной дороги! Благодарю вас за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые украшают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд приносит вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.



День железнодорожника 2023 / Фото Радио Maximum

Примите искренние поздравления с Днем железнодорожника! Уверенный, накопленный опыт, славные трудовые традиции, серьезная государственная поддержка помогут достичь поставленных целей и нынешнее поколение профессионалов выведет отрасль на еще более высокий уровень развития. Правильных нам всех путей!



День железнодорожника 2023 / Фото Pinterest, Оксана Харченко

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

***

Пусть твоя жизнь будет блестящей, как рельсы. Пусть успех будет бесконечным, как железнодорожные пути. Иди к намеченным целям, как локомотив. Пусть мелкие неприятности, будут проносится мимо, как пейзажи за окном поезда. Желаю благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа доставляла только радость. С Днем работников железной дороги!



День железнодорожника 2023 / Фото Журнал "Лиза"

Дорогие железнодорожники, пусть поезд счастья, здоровья и успеха никогда не уезжает из депо вашей жизни. Желаем, чтобы все ваши планы и мечты ровно по рельсам, шпала за шпалой доходили до конечной станции осуществления.

***

Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зелёный свет любым начинанием и желанием. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего наилучшего!



С Днем железнодорожника / Фото Depo.ua

Поздравляю Вас с Днем железнодорожника! Пусть все поезда, идущие в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть склады, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо!