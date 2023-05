4 мая – какой сегодня церковный праздник, что нельзя сегодня делать и все об этом дне

4 мая православные христиане чтят память мученика Феодора. В Украине и в мире отмечают День пожарного. Смотрите больше о дне и что нельзя делать ниже.

4 мая в церковном календаре – день памяти мученика Феодора, информирует 24 Канал. Он был воином в Пергии.

Феодор исповедовал христианство и был против идолопоклонства. За это его подвергали пыткам. Говорят, что всякий раз, когда к нему пытались применить пытки, странным образом обстоятельства спасали его от боли. Но Феодор все равно погиб мученической смертью.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя сплетничать и распространять слухи.

Не стоит работать на огороде в этот день.

Запрещено заниматься тяжелой работой.

Приметы на 4 мая

Если черемша рано зацвела – лето будет теплым.

Слышно пение соловья – урожай будет бедным.

Береза уже опушилась – лето будет засушливым.

Пух из тополя уже летает – пора сажать огурцы.

4 мая отмечают Филипп, Феодор, Алексей, Дионисий, Максимилиан, Николай, Иван.

День в Украине и мире

Международный день пожарных. Событие создали, чтобы почтить память пожарных, трагически погибших в Австралии во время выполнения задания.

День борьбы с буллингом. ООН учредила этот праздник, чтобы каждый мог протестовать против буллинга и травли. В этот день принято одевать розовый, фиолетовый или синий наряд.

День Звездных войн. Сегодня этот праздник отмечают поклонники знаменитой космической силы. Дату определили из-за фразы из фильма "May the Force be with you" ("Да будет с тобой сила"). Ее можно услышать в другом контексте, заметившем фаны: "May the fourth be with you" ("4 мая будет с тобой").