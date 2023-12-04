Овнам нужно к врачу, а Близнецов могут подставить: гороскоп на 4 декабря для знаков зодиака

4 декабря будет хорошим днем для большинства знаков зодиака. Однако, осторожным следует быть Ракам и Девам, потому что их могут ожидать неприятности.

Некоторых знаков зодиака ждут любовные приключения, тогда как другим следует обратить внимание на свои финансы. 24 Канал расскажет больше, о ком идет речь.

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Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов на 4 декабря

Овнам нужно обратить внимание на свое здоровье. Возможно, вы уже долго игнорируете проблему, которая вас беспокоит. Чем дольше будете затягивать, тем хуже может ждать вас в будущем. Так что в ближайшее время запишитесь к врачу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов 4 декабря

Астрологи передают Тельцам хороший и спокойный день. Следует сохранять спокойствие и не переживать лишний раз. Это сбережет вам нервы. Нет причин, чтобы надрываться по пустякам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов 4 декабря

Близнецам следует присмотреться к своему окружению. Похоже, кто играет двойную игру. Будьте бдительны, чтобы человек, находящийся рядом, вас не подставил. Потому что может быть очень досадно и больно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков 4 декабря

С Раками 4 декабря могут произойти проблемы на работе. Это может касаться руководства, которое в последнее время очень требовательно к вам. Или коллег, которые постоянно что-то будут хотеть. Помните, что это на время.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов 4 декабря

Львам срочно нужен отпуск, потому что они очень устали. Эти знаки зодиака отдаются своему делу на 100% и нуждаются в разрядке. Поезжайте на отдых или просто проведите больше времени со своими родными.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев 4 декабря

Девы могут столкнуться с проблемами личной жизни. Партнер может предложить вам паузу в отношениях или вообще разрыв. Это больно и неприятно, но лучше быть готовым к этому. Так что не ныряйте в любимого человека, а занимайтесь собственной жизнью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов 4 декабря

Представителям этого знака следует быть более рациональными. Весам характерно тратить деньги направо и налево, а потом ждать следующей зарплаты. Изучите финансовую грамотность, записывайте свои расходы. Тогда даже сможете экономить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов 4 декабря

Скорпионам следует обратить внимание на духовную составляющую жизни. Потому что есть впечатление, что вы немного потерялись в этом мире. Начните медитировать, заниматься йогой или просто ограничьте использование социальных сетей. Результат вас поразит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов 4 декабря

Любимый человек готовит вам сюрприз. Это может быть то, о чем вы мечтали не один год. Подарок запомнится надолго и оставит приятные эмоции.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов 4 декабря

Козерогам следует расслабиться, потому что так и до выгорания недолго. Забудьте о своей работе хотя бы на один день. Отдохните так, как вы любите: с книгой у камина или наоборот – активно со спортом. Здесь зависит от вас.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев 4 декабря

Водолеи, прекратите себя накручивать по пустякам. Это портит вам настроение и здоровье. Отпускайте весь негатив. Ищите в жизни больше позитива и приятных эмоций. И все будет хорошо.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Раков 4 декабря

К концу года астрологи не советуют вам что-то кардинально менять в жизни. Это можно окончиться проигрышем. Примите все как есть и дождитесь Нового года. А там, может, не придется что-то менять.