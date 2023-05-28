Какой церковный праздник 28 мая – что нельзя делать сегодня и приметы
28 мая христиане чтят преподобного Пахомию. В Украине сегодня отмечают День Киева. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.
28 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Пахома (Пахомия) Великого, пишет 24 Канал. Он родился в Египте и стал монахом в юном возрасте.
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Преподобную Пахомию считают основателем монашества в Египте. Там он открыл несколько монастырей и был примером для других.День ангела 28 мая празднуют Дмитрий, Игнат, Анастасия.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя покидать дом неубранный, нельзя выносить мусор.
- Считалось, что сегодня нельзя вытираться чужим полотенцем, чтобы не побороть беду.
- Незамужним девушкам лучше не рассказывать о своих планах.
Приметы на 28 мая
- Опали цветы из каштана – значит наступило лето.
- Сегодня упал дождь – весь июнь будут грозы.
- Если тепло и солнечно – таким же будет лето.
- У ласточок родились птенцы – больше заморозков не будет.
- Радуга сегодня обещает обильный урожай.
День в Украине и мире
День Киева. Праздник каждый год отмечают в последнее воскресенье мая. В "Повести временных лет" рассказывают историю создания столицы. По произведению, братья Кий, Щек и Хорив и сестра Лыбидь образовали поместье на холмах, что потом слилось в один город. Датой основания в основном считают 482 год.
День химика также празднуют каждый год в последнее воскресенье мая. Это профессиональный праздник для украинских работников химической и нефтепромышленности.