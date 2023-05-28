Какой церковный праздник 28 мая – что нельзя делать сегодня и приметы

28 мая христиане чтят преподобного Пахомию. В Украине сегодня отмечают День Киева. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.

28 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Пахома (Пахомия) Великого, пишет 24 Канал. Он родился в Египте и стал монахом в юном возрасте.

Смотрите также Больше не 7 января: когда будем праздновать Рождество в 2024 году по новому календарю

Преподобную Пахомию считают основателем монашества в Египте. Там он открыл несколько монастырей и был примером для других.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя покидать дом неубранный, нельзя выносить мусор.

Считалось, что сегодня нельзя вытираться чужим полотенцем, чтобы не побороть беду.

Незамужним девушкам лучше не рассказывать о своих планах.

Приметы на 28 мая

Опали цветы из каштана – значит наступило лето.

Сегодня упал дождь – весь июнь будут грозы.

Если тепло и солнечно – таким же будет лето.

У ласточок родились птенцы – больше заморозков не будет.

Радуга сегодня обещает обильный урожай.

28 мая празднуют Дмитрий, Игнат, Анастасия.

День в Украине и мире

День Киева. Праздник каждый год отмечают в последнее воскресенье мая. В "Повести временных лет" рассказывают историю создания столицы. По произведению, братья Кий, Щек и Хорив и сестра Лыбидь образовали поместье на холмах, что потом слилось в один город. Датой основания в основном считают 482 год.

День химика также празднуют каждый год в последнее воскресенье мая. Это профессиональный праздник для украинских работников химической и нефтепромышленности.