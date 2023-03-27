27 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 марта в мире отмечают Международный день театра. Православные христиане чтят память преподобного Венедикта. Больше о праздниках этого дня, приметах и запретах – читайте ниже.

27 марта – понедельник и начало пятой недели Великого поста, сообщает 24 Канал. В церковном календаре это день памяти преподобного Венедикта Нурсийского, посвятившего свою жизнь религии.

К слову 26 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Венедикт рос в семье знатного римлянина, а потом уехал на учебу в Рим. Но потом он вместе с другими христианами покинул большое место, а еще позже принял решение стать отшельником, поселившись в горах.

Венедикт три года закалял дух и тело в пещере. Впоследствии к нему стали приходить люди, а еще монахи из монастыря поблизости просили стать настоятелем. Монах согласился, но его взгляды на жизнь в Боге были очень суровыми, поэтому Венедикта не слюбили и он вернулся в пещеру.

У монаха было как немало учеников, так и многие недоброжелатели. Через последние он пошел на гору Кассино, где со временем основал монастырь Монте-Кассино. Венедикт составил устав, известный до сих пор как устав ордена бенедиктинцев.

Что нельзя делать в этот день

27 марта советовали не заглядывать в зеркало – так можно навлечь на себя беду.

В этот день нельзя точить ножи или другие острые предметы: это может привести к конфликтам.

Запрещается ходить в лес на охоту и рубить дрова.

27 марта – праздники в Украине и мире

– Венедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.

Международный день театра Дату выбрал Международный институт театра, в частности актер Жан Кокто, и не просто так – 27 марта состоялось первое театральное представление в Древнем Риме. Это профессиональный праздник для работников театра.

День нефролога. 27 марта профессиональный праздник врачей, специализирующихся на лечении почек. Они заботятся и о тех пациентах, которые болеют неизлечимыми заболеваниями. В этот день благодарят за работу нефрологов и устраивают мероприятия и семинары.

Международный день виски. Это неофициальный праздник, но он получил популярность во многих странах. Событие было основано в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, который популяризировал виски и разработал шкалу оценки его качества, концепцию дегустации.