Какой сегодня, 27 июня, праздник – что запрещено делать в этот день
27 июня в мире отмечают День рыболовства. Христиане сегодня чествуют пророка Елисея. Смотрите дальше запрета на этот день и кто празднует именины.
27 июня в церковном календаре – день памяти пророка Елисея, пишет 24 Канал. По преданию, он был наследником пророка Илии – тот помазал его святым маслом.
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Елисей был чудотворцем и пророком с горы Кармель в Израиле. Он совершил много чудес при жизни. Например, обновил воду в Иерихоне, когда жители жаловались на ее вкус. Елисей прожил долгую жизнь, его похоронили в пещере.День ангела 27 июня празднуют Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Павел, Серафим.
Что нельзя делать сегодня
- Наши предки в этот день следили за облаками.
- Запрещено ссориться с родными и злословить.
- Лучше сегодня не употреблять алкоголь.
Приметы на 27 июня
- Рыба играет в реке – ночью может быть гроза.
- Много комаров будет много ягод.
- Если сегодня падает дождь – еще несколько недель будет ненастье.
День в Украине и мире
Всемирный день рыболовства. Праздник был основан в Италии в 1984 году – тогда состоялся съезд за регулирование и развитие промышленности рыболовства.