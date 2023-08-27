Какой церковный праздник 27 августа – что лучше не делать в этот день

27 августа христиане чтят пророка Михея. В Украине сегодня отмечают День шахтера. Приметы сегодня и что нельзя делать – читайте дальше.

27 августа христиане восточного обряда чтят память пророка Михея. Он является автором одной из книг пророчеств, узнал 24 Канал.

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Михей был крестьянином, полагают, что он был современником другого пророка – Исаи. Михей раскрывал события будущего, относящиеся к его народу и тогдашнему царю. Пророк был одним из тех, кто говорил о пришествии Мессии. Его мощи нашли через несколько столетий после рождения Иисуса Христа.

27 августа – последний день Успенского поста.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться, ругаться и злословить.

Откажитесь от вечеринок, празднований и употребления алкоголя.

Нельзя одалживать деньги кому-то и самому брать взаймы.

Считалось, что сегодня нельзя ничего печь.

Приметы на 27 августа

Сегодня тихий ветер – осень будет ясной.

В этот день сильная буря – до ненастного сентября.

Если журавли улетают в теплые края – к середине октября будет мороз.

Рассвет алый – будет дождь и ветер.

27 августа празднуют Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

День в Украине и мире

День шахтера. Профессиональный праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. Его основали в 1993 году. Праздник особенный для жителей Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Львовской областей, в которых добывали уголь.