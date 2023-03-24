24 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 марта православные христиане чтят святых Софрония и Антипа. Также это Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом. Кто празднует именины и что нельзя делать в этот день – узнайте ниже.

24 марта в православном календаре – день памяти Софрония Иерусалимского. Он еще юным посещал много монастырей и путешествовал, а окончательно стал монахом в 580 году, пишет 24 Канал.

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Со временем Софроний стал епископом Иерусалимским. Он оборонял город, когда мусульмане пытались завоевать страны на побережье Средиземного моря.

Этот день в народе называли Антип-зубник, потому что чтили память другого святого – Антипа. Это священномученик, который лечил всех от различных болезней и приходил на помощь больным.

Именины 24 марта празднуют: Георгий, Ефим, Иван, Егор, Софрон, Алексей, Юрий.

Что нельзя делать 24 марта

Это пятница Великого поста: нельзя употреблять мясные и молочные продукты и яйца.

Лучше в этот день не ссориться с родителями, потому что можете разрушить отношения.

24 марта не стоит давать обещания и клясться: клятвы могут не сбыться.

Нельзя небрежно относиться к мелочи, чтобы не лишить себя шанса разбогатеть.

В этот день не стоит оставлять ухаживать за детьми за друзьями, потому что они вырастут капризными.

, что в этот период все больше птиц возвращается в Украину. Этот день считался удачным для работы в саду и огороде. Также 24 марта в древности считалось прекрасным временем для сватовства или помолвки.

Какие приметы в этот день

Если журавли летают низко над землей – ждите дождя.

Распустились листья на вербе – можно сажать лук и морковь.

В этот день прилетела ласточка – год будет счастливым.

Если вороны стаями сидят на земле – ждите непогоду.

Предки прочили теплое и долгое лето, если прилетели кукушки.

Дует северный ветер – до дождливого июня.

Утром пушистый иней будет теплая погода весь день.

Какие праздники в мире

Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом. Этот день был утвержден ВОЗ в 1993 году. Он очень важен для того, чтоб распространять правдивую информацию о болезни.

Международный день борьбы с депрессией. Цель этого дня – поддержать людей, страдающих депрессией и развеять миф о том, что эта болезнь неважна.