23 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 декабря церковь чтит святого Мину Красноречивого, а также отмечают День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
День ангела сегодня празднуют: Ангелина, Виктория, Евгений, Евграф, Иван, Иосаф, Мариан, Мина, Степан, Фома.
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Что нельзя делать 23 декабря
- Избегайте резкостей в своих высказываниях – они могут наделать вам много проблем в ближайшем будущем.
- 23 декабря не стоит планировать дальние поездки, ведь в дороге вас может подстерегать опасность.
- В этот день необходимо воздержаться от ремонтов, тяжелой домашней работы.
- Нельзя сквернословить.
Что можно делать 23 декабря
Что можно делать 23 декабря
- Сосредоточьтесь в этот день на себе. Обучение сегодня будет легко даваться и вы будете иметь возможность стать продуктивнее, чем обычно.
- Посетите Службу Божью и помолитесь за хорошую судьбу.
- Сегодня стоит закончить все дела, которые вы откладывали на потом.
- 23 декабря будет благоприятным для встреч со старыми друзьями.
Приметы
- Если погода будет солнечной – стоит ждать морозов.
- На 23 декабря видны кольца вокруг Луны и солнца – будет снегопад.
- Звезды ярко светят – к холодам.
- Если в этот день Большая Медведица ярко сияет – к метели
- Ветреная и сухая погода обещает засушливое лето.
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