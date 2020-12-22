22 декабря 2020 года отмечают День святой Анны. По церковному календарю, в этот день чествуют Благовещение святой, которая стала матерью Богородицы. Как провести этот праздник, чтобы праздники были благосклонны к вам – читайте далее.

Сегодня, 22 декабря, православные христиане чтят святую Анну, мать Девы Марии. Святая считается покровительницей и защитницей всех женщин, но наиболее нежно она относится к будущим мамам. Еще издавна беременные женщины с особым уважением относились к Анне и ежегодно отмечали этот светлый день.

Принимают поздравления с днем Ангела все женщины и девушки с именем Анна, а также именины отмечают владельцы таких имен - Анатолий, Василий, Владимир и Степан.

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Что можно делать в День святой Анны

В День Анны женщинам надо сходить в церковь на Богослужение и помолиться святой за хорошую судьбу своих детей. Будущим матерям надо просить Анну способствовать легким родам и предоставить достаточное количество молока для ребенка.

В этот день надо искренне поблагодарить Бога, за все, что у вас есть.

В День Анны необходимо строго соблюдать Рождественский пост.



22 декабря – что сегодня за день

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Что нельзя делать в День святой Анны

Нельзя заниматься любой домашней работой, рукоделием.

В День Анны нельзя сквернословить, ссориться и создавать конфликты.

Праздники не будут благосклонны к вам, если вы выйдете из дома после захода солнца.

В День святой Анны беременным запрещено стоять на пороге, нельзя подходить к недостроенному дому или мельнице.

Будущим мамам в этот день нельзя беспокоиться и грустить, так как это может повлиять на дальнейшую судьбу ребенка.

Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми, ведь ребенок может родиться нездоровым.



Что нельзя делать 22 декабря

Приметы на День святой Анны