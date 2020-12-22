22 декабря: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 декабря 2020 года отмечают День святой Анны. По церковному календарю, в этот день чествуют Благовещение святой, которая стала матерью Богородицы. Как провести этот праздник, чтобы праздники были благосклонны к вам – читайте далее.
Сегодня, 22 декабря, православные христиане чтят святую Анну, мать Девы Марии. Святая считается покровительницей и защитницей всех женщин, но наиболее нежно она относится к будущим мамам. Еще издавна беременные женщины с особым уважением относились к Анне и ежегодно отмечали этот светлый день.
Принимают поздравления с днем Ангела все женщины и девушки с именем Анна, а также именины отмечают владельцы таких имен - Анатолий, Василий, Владимир и Степан.
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Что можно делать в День святой Анны
- В День Анны женщинам надо сходить в церковь на Богослужение и помолиться святой за хорошую судьбу своих детей. Будущим матерям надо просить Анну способствовать легким родам и предоставить достаточное количество молока для ребенка.
- В этот день надо искренне поблагодарить Бога, за все, что у вас есть.
- В День Анны необходимо строго соблюдать Рождественский пост.
22 декабря – что сегодня за день
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Что нельзя делать в День святой Анны
- Нельзя заниматься любой домашней работой, рукоделием.
- В День Анны нельзя сквернословить, ссориться и создавать конфликты.
- Праздники не будут благосклонны к вам, если вы выйдете из дома после захода солнца.
- В День святой Анны беременным запрещено стоять на пороге, нельзя подходить к недостроенному дому или мельнице.
- Будущим мамам в этот день нельзя беспокоиться и грустить, так как это может повлиять на дальнейшую судьбу ребенка.
- Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми, ведь ребенок может родиться нездоровым.
Что нельзя делать 22 декабря
Приметы на День святой Анны
- Ясное солнце на Анны – на Новый год будет сильный мороз, если пасмурно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.
- Если в День Анны иней на деревьях – надо ожидать урожайного года.
- Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
- Когда идет дождь – вся весна будет дождливой.
- На Анны ветер воет - к морозной зиме.
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