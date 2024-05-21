Какой праздник сегодня, 21 мая: почему девушкам лучше ходить с распущенными волосами

Во вторник, 21 мая, почитается память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. В этот день, по традиции, девушкам нужно помолиться святой, чтобы она подарила им счастливую судьбу.

Также сегодня стоит посвятить время благотворительности и добрым делам, поэтому лучше не отказывать в помощи. Больше о запретах расскажет LifeStyle 24.

Актуально Пусть ваш хранитель всегда будет рядом: волшебные картинки-поздравления с Днем ангела Елены

День памяти равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены

Константин вместе с матерью исповедовали христианскую веру. Мужчина правил Западной Римской империей, пока в Восточной господствовали язычники. Последним не удалось побороть царя, как бы они не старались, поэтому Константин стал единственным императором.

Во время своего правления царь сделал столицей Рима Византию, которая впоследствии стала называться Константинополем. Кроме того, в 325 году в Никее состоялся Вселенский Собор, на котором выступили против ереси.

Однажды мать Константина, царица Елена, отправилась на поиски креста, на котором был распят Иисус Христос. Она его нашла в 326 году, а уже в следующем году женщина умерла. Император в конце своей жизни крестился, а покинул мир в 337 году. Его похоронили в церкви святых Апостолов.

Что нельзя делать

Не стоит носить темную одежду, потому что привлечете проблемы.

Девушкам лучше ходить с распущенными волосами, ведь тогда они будут здоровыми. Откажитесь сегодня от косы.

Нельзя ссориться, сквернословить и распускать сплетни.

Народные приметы

Гроза – к холодной осени.

Если выпадет град, то снега в этом году ждите рано.

Если услышите, как кует кукушка, то будет тепло.

Что еще отмечают

Ежегодно на 21 мая приходится Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В 2002 году праздник ввела ООН.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день чая. Официально праздник существует с 21 декабря 2019 года, благодаря Генеральной Ассамблее ООН.