21 декабря чествуют память Анфисы Римской. На Анфисы всем девушкам предстояло заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Желательно это делать в одиночестве.

Именины сегодня отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл.

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Народные приметы на 21 декабря

– Если в этот день метель, то лето будет ненастным.

– Снегопад обещает дождливое лето.

– Если утром синички чирикают, ночью ждите мороза.

– Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

– Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Что можно делать 21 декабря

В этот день надо молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий. Если незамужняя девушка планирует в следующем году гулять свадьбу, именно с этого дня ей следует начинать готовиться к празднованию и начать вышивать рушник. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье надо завязать шелковую нить. Выбросьте все старые вещи – таким образом вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным. Уделите свое время медитациям и духовным практикам.

Что нельзя делать 21 декабря