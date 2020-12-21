21 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 декабря чествуют память Анфисы Римской. На Анфисы всем девушкам предстояло заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Желательно это делать в одиночестве.
Именины сегодня отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл.
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Народные приметы на 21 декабря
– Если в этот день метель, то лето будет ненастным.
– Снегопад обещает дождливое лето.
– Если утром синички чирикают, ночью ждите мороза.
– Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
– Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
Что можно делать 21 декабря
- В этот день надо молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.
- Если незамужняя девушка планирует в следующем году гулять свадьбу, именно с этого дня ей следует начинать готовиться к празднованию и начать вышивать рушник.
- Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье надо завязать шелковую нить.
- Выбросьте все старые вещи – таким образом вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.
- Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
- Уделите свое время медитациям и духовным практикам.
Что нельзя делать 21 декабря
- Постарайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, ведь в этот день вашему недругу легче вас сглазить.
- Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
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