Какой праздник 2 ноября: что лучше не делать в этот день

2 ноября чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста. В мире отмечается Международный день проектного менеджера.

Кроме Акиндина, Пигасия, Анемподиста, в этот день чествуют еще 7 тысяч мучеников, отдавших жизнь за христианскую веру. Именно эти святые работали при дворе императора Сапора II и верили в Иисуса Христа. Какие приметы существуют в этот день и что нельзя делать – расскажет 24 Канал.

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Однако некоторые люди донесли правителю о христианской вере Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Сапор позвал их в свой кабинет на допрос. И они сказали ему правду, что верят в Иисуса. Император дал указание бить их плетьми, но они все выдержали. А сам царь потерял сознание. Акиндин, Пигасий и Анемподист помолились и император очнулся. Однако он обвинил их в колдовстве и приказал сжечь.

Что нельзя делать в этот день

2 ноября не стоит отправляться в дальний путь. Проведите этот день дома.

Наши предки считали, что в этот день лучше не пить алкоголь .

. Дела рекомендуется завершать, чтобы не привлечь к себе неприятности.

Запрещается смотреть в глаза незнакомой собаке.

В этот день не работайте на земле или дома. Физическая работа не разрешена.

Приметы на 2 ноября

Предки наблюдали за погодой: если облака двигаются против ветра, то скоро будет снежно.

Вечерний туман – признак ветреной погоды.

Обратите внимание на вкус поздних яблок: если кислые, в ноябре будет дождь .

. Падает снег 2 ноября, значит, вскоре потеплеет.

Слышно снегуров – скоро будет снег.

День в Украине и мире

Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан.

2 ноября отмечают Международный день проектного менеджера. Праздник был введен еще в 2004 году для того, чтобы у менеджеров был свой профессиональный день. Эти специалисты в основном руководят разными проектами – учебными, строительными, промышленными. Почти в каждой отрасли есть проектные менеджеры, поэтому диапазон работы у них широк.